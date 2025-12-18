قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جبران: توفيق أوضاع العمالة المصرية المعلقة بسبب تصاريح الإقامة في إيطاليا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

لليوم الثاني على التوالي، واصل وزير العمل محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث التقي اليوم الخميس مع باربيشا سوكانيو، مدير المديرية الشمالية المشتركة بين الأقاليم التابعة لهيئة التفتيش الوطنية للعمل،وفرانشيسكا مونتالي، رئيس مكتب الإدارة وخدمات الدعم العامة للأنشطة الإدارية للمديرية الإقليمية الشمالية،وكارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تفتيش العمل وحماية حقوق العمال... شارك في اللقاء من الجانب المصري أحمد البقلى قنصل بالقنصلية المصرية بإيطاليا، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير ، ورئيس المكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي...

وفي سياق التعاون المشترك جرى الاتفاق على توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا الذين لم يحصلوا على تصاريح الإقامة لأسباب تتعلق بأصحاب العمل..والتعاون فى مواجهة استغلال العمال المصريين من جانب أصحاب العمل ،والعمل على تقنين اوضاعهم باصدار تصريح اقامة خاصة لهم لحين العثور على عمل نظامى وتحويل تصريح الاقامة إلى إقامة عمل،طبقا للمادة 18 من قانون الهجرة الايطالي..وتناول اللقاء أيضا الاستماع إلى عرض مفصل حول آليات تفتيش العمل المطبقة في إيطاليا، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وإجراءات الرقابة على بيئة العمل، بما يسهم في توفير ظروف عمل لائقة وآمنة للعاملين....وكذلك تكثيف التعاون بين مفتشية العمل الايطالية ومكتب التمثيل العمالي المصرى بإيطاليا بالاستمرار في توعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم..

وأكد الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على توطيد علاقات التعاون مع الجهات المعنية بسوق العمل الإيطالي، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات التفتيش والرقابة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة العمل، وتعزيز حماية العمال داخل مصر وخارجها.. وتطرق إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،ودوره في تعزيز علاقات العمل والتوازن بين طرفي الإنتاج وصناعة بيئة عمل لائقة ذات معايير دولية مشجعة على الاستثمار ...وأكد  كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، أهمية تعزيز التعاون مع الجانب المصري في ملفات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المشترك..

وزير العمل محمد جبران إيطاليا العمالة المصرية في إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

اورام الدماغ

احترس .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الدماغ

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري
إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد