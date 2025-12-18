النبراوي ومحافظ أسوان يضعان حجر الأساس للنادي الاجتماعي لنقابة المهندسين بالمدينة

قام المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بوضع حجر الأساس للنادي الاجتماعي لنقابة المهندسين، والمبنى الإداري الملحق به، بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد عباس- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، فضلاً عن القيادات البرلمانية والتنفيذية وأعضاء النقابة العامة والفرعية.

وفي كلمته، قدم المهندس طارق النبراوي، شكره لمحافظ أسوان على الجهود المبذولة في مختلف قطاعات العمل للنهوض بهذه المحافظة العريقة، مشيداً بالتعاون البناء بين النقابة والمحافظة، مضيفًا أن وضع حجر الأساس لهذا النادي يعتبر خطوة مهمة لدعم مهندسي المحافظة وصعيد مصر، مشيرا إلى أن النادي مقام على مساحة 7432 م²، خُصص منها موقع لإقامة نادٍ اجتماعي وآخر لإقامة نشاط إداري، بما يتيح الفرصة الكاملة أمام مهندسي أسوان للاستمتاع بالبانوراما الجمالية لمدينة أسوان الجديدة.

وأكد النبراوي، أن إنشاء نادي اجتماعي لنقابة المهندسين بمدينة أسوان الجديدة يمثل خطوة مهمة لدعم المهندسين والارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، وتوفير مساحة مجتمعية وترفيهية تليق بالمهندس المصري.

وأوضح أن نقابة المهندسين تضع على رأس أولوياتها التوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية للمهندسين في مختلف المحافظات، مؤكدًا إيمانه أنها حق أصيل لجميع الأعضاء، وتأتي محافظات الصعيد في مقدمة هذا الاهتمام، مشددًا على أنه يسعى إلى ترجمة هذا التوجه إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، من خلال إنشاء أندية اجتماعية ومراكز خدمية متكاملة، تسهم في تحسين جودة الحياة للمهندسين وأسرهم، مؤكداً أن دور النقابة رعاية مصالح أعضائها على كل المستويات سواء مهنيا أو اجتماعيا.

وفي كلمته، أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال حرصه على المشاركة في هذه اللحظة المهمة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع حجر الأساس لفرع نادي نقابة المهندسين بمدينة أسوان الجديدة، إحدى أبرز المجتمعات العمرانية الواعدة، والتي تمثل نموذجاً حقيقياً لرؤية الدولة في الجمهورية الجديدة للتوسع العمراني المتوازن وبناء مدن ذكية حديثة توفر حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.

ولفت محافظ أسوان إلى أن نقابة المهندسين كانت ولا تزال شريكاً أصيلاً في مسيرة البناء والتنمية، ويقع على عاتق أعضائها دور محوري في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف قطاعات العمل العام، مؤكداً أن المهندس المصري هو عقل التنمية وركيزتها الأساسية، والقادر بعلمه وخبرته وإخلاصه على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وترجمة الخطط إلى إنجازات تخدم الوطن والمواطن، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن إنشاء فرع لنادي المهندسين بمدينة أسوان الجديدة لا يمثل مجرد إضافة خدمية أو اجتماعية، بل يُعد منصة مهمة لدعم التواصل المهني، وتنمية القدرات، وتعزيز روح الانتماء، وتوفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الهندسي والتنفيذي بالمشروعات الجارية والمستقبلية داخل المحافظة، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف تمكين الكوادر الهندسية وتعزيز دور النقابات المهنية كشركاء في التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء الحجر.

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور محمد عباس، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، شكره لمحافظ أسوان على الاهتمام المتواصل بمنظومة العمل بالنقابة، كما وجه الشكر للنقيب العام لدعمه المستمر ومشاركته في هذا اليوم المتميز.

وفي ختام حفل وضع حجر الأساس، قام المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر، بإهداء درع النقابة لمحافظ أسوان تقديراً لدعمه الكامل لجهود النقابة وخدمة المجتمع الأسواني.