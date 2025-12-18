قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الست المحترمة متشلش تليفون تاتش .. المسن الصعيدي يثير الجدل من جديد

المسن الصعيدي
المسن الصعيدي
سارة عبد الله

أثار المسن الصعيدي، صاحب واقعة توبيخ فتاة بإحدى عربات مترو الأنفاق، بسبب جلستها أمام الرجال، خاصة بعد وضعها إحدى الرجلين فوق الأخرى، الجدل بتصريحات لاقت رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح منتشر في مقطع فيديو للمسن الصعيدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال المسن: "الست المحترمة متشلش تليفون تاتش"مما أثار موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض بشأن العادات والتقاليد.

تحدث أحمد سعودي، نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو، عن تفاصيل الواقعة التي جمعت والده بإحدى الفتيات داخل مترو الأنفاق، والتي أثارت جدلًا واسعًا وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن طريقة جلوس الفتاة داخل المترو كانت «غير لائقة»، مؤكدًا أن ما حدث لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية.

وأضاف أنه انزعج بشدة من وصف البعض لأسرته بـ«الفلاحين والصعايدة»، قائلًا: «أغلبية الشعب المصري فلاحين وصعايدة، وهل كوني فلاح أو صعيدي يقلل مني في شيء؟»، مؤكدًا أن المصريين جميعًا شعب واحد دون تفرقة.

