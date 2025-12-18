قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديري المدارس الرسمية الدولية والمدارس المصرية الدولية ، أكدت خلاله أنه ايماءا إلى توقيع بروتوكول انابة بين وزارة التربية والتعليم وإحدى شركات التطوير التعليمي وإدارة المدارس بشأن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية الدولية وطلب الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الأرصدة النقدية الخاصة بهذه المدارس إلى حساب الشركة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو غلق جميع الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد تحويل الأرصدة ... يرجى اتخاذ اللازم نحو :

  •  تحويل كافة الأرصدة الموجودة بالحساب البنكي الخاص بالمدرسة إلى الحساب الخاص بشركة التطوير التعليمي مع استبقاء قيمة رواتب شهر ديسمبر 2025  و وقف التعامل على هذه الحسابات نهائيا وغلقها
  •  إعداد بيان بالمديونيات المستحقة على المدرسة موضح بها اسم الجهات المستحقة لهذه المديونيات وارسالها للإدارة لتسليمها للشركة لقيامها بسداد هذه المديونيات

جدير بالذكر أن المدارس المصرية الدولية 3 مدارس وهى المدرسة  المصرية الدولية بالشيخ زايد ، والمدرسة  المصرية الدولية بالتجمع والمدرسة  المصرية الدولية بالمعراج

 وتمنح هذه المدارس شهادة البكالوريا الدولية ، وهى مدارس معتمدة من منظمة البكالوريا على مستوى الشرق الأوسط وتمنح تعليم بجودة عالية

  أما المدارس الرسمية الدولية IPS وصل عددها 33 مدرسة وفق آخر إحصائية أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم وهى منتشرة فى عدد من المحافظات ، وتمنح الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية.

وعمل شركة التطوير التعليمي التى تم إسناد إدارة المدارس إليها فى مجال تطوير التعليم وإدارة المدارس وهى نفس الشركة التى تدير المدارس المصرية اليابانية والمدارس المصرية الألمانية.

وعلى جانب آخر ، أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات تنص على عدم عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2026 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، أيام ٥ و ٦ و ٧ يناير 2026

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على إحكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلى أنه جاري مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين بما يحقق العدالة والكفاءة في امتحانات نصف العام 2026 ، مؤكدةً على الإهتمام بجاهزية المدارس ومقار لجان امتحانات نصف العام 2026 من حيث النظافة والإضاءة والتهوية والأمن.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات قد تعترض سير امتحانات نصف العام 2026 ، و التدخل الفوري لحلها ، مؤكدة على صدور تعليمات مشددة بضرورة منع الغش بكافة صوره وتطبيق القوانين واللوائح بكل حزم بجميع لجان امتحانات نصف العام 2026.

