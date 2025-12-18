قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مقتـ.ـل أكثر من 1000 شخص في هجوم لميليشيات الدعم على مخيم للاجئين بالسودان

محمود نوفل

 
أعلنت ‌‏الأمم المتحدة مقتل أكثر من ألف شخص في الهجوم الذي شنته ميليشيات الدعم على مخيم للاجئين في أبريل الماضي.

وفي وقت سابق ؛ كشف تقرير لمختبر الأبحاث الإنسانية بـ"جامعة ييل"، الذي يستخدم صوراً للأقمار الاصطناعية لرصد الفظائع منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع، أن قوات الدعم السريع قامت بتدمير وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي ارتكبتها بعد اجتياحها مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وقال التقرير: " قوات الدعم السريع دمرت وأخفت أدلة على عمليات القتل الجماعي واسعة النطاق التي ارتكبتها" في عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب العربية.

وأكد مختبر الأبحاث الإنسانية أنه حدد في أعقاب سيطرة الدعم السريع على المدينة 150 أثراً يتطابق مع رفات بشرية.

وأثارت سيطرة قوات الدعم السريع العنيفة على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور في أكتوبر  غضباً دولياً بسبب تقارير تحدثت عن عمليات إعدام خارج إطار القضاء واغتصاب ممنهج واحتجاز جماعي.

ودتتطابق عشرات من هذه الآثار مع تقارير عن عمليات الإعدام، وتتطابق عشرات أخرى مع تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع قتلت مدنيين أثناء فرارهم.

وأضاف المختبر أنه في غضون شهر، اختفى ما يقرب من 60 من تلك الآثار، بينما ظهرت ثماني مناطق حفر قرب مواقع القتل الجماعي لا تتوافق مع ممارسات الدفن المدنية.


وخلص التقرير إلى أن "عمليات قتل جماعي وتخلص من الجثث على نطاق واسع ومنهجي قد حدثت"، مقدراً عدد القتلى في المدينة بعشرات الآلاف.

السودان ميليشيا الدعم السريع مخيم للاجئين دارفور مدينة الفاشر

