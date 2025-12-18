قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل موعد ومكان جنازة الفنانة نيفين مندور
رئيس الوزراء : معهد التخطيط صار قبلة الكثيرين من طلاب العلم في مصر والعالم العربي
المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
توك شو

د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش

البهى عمرو

قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس النواب المقبل عليه حمل كبير، لأننا نحتاج لتعديل عدد كبير من القوانين، وأن هذا يتطلب نائب واعي لديه المعرفة بالأمور الخاصة بالمجتمع، وأن الفترة المقبلة يتطلب إصدار بعض القوانين لمواكبة ما يحدث بالمجتمع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن قانون العقوبات وما يتم في مواد التحرش، والأحوال الشخصية، يتطلب بعض التعديلات.

وأوضح أن الانتخابات تحول من الكم لـ الكيف، وأن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح أن الفترة الأخيرة هناك شائعات بخصوص إلغاء انتخابات مجلس النواب، وأن هذا لن يتم لكن هناك حل وأن هذا يكون بشروط منها: قرار من الرئيس وبعد ذلك الحصول على موافقة الشعب من خلال استفتاء، وبعد ذلك يتم عمل انتخابات جديدة في مدة 30 يوم.

مجلس النواب 2025 مجلس النواب انتخابات مجلس النواب القانون الدستوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

