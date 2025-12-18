د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش

قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس النواب المقبل عليه حمل كبير، لأننا نحتاج لتعديل عدد كبير من القوانين، وأن هذا يتطلب نائب واعي لديه المعرفة بالأمور الخاصة بالمجتمع، وأن الفترة المقبلة يتطلب إصدار بعض القوانين لمواكبة ما يحدث بالمجتمع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن قانون العقوبات وما يتم في مواد التحرش، والأحوال الشخصية، يتطلب بعض التعديلات.

وأوضح أن الانتخابات تحول من الكم لـ الكيف، وأن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح أن الفترة الأخيرة هناك شائعات بخصوص إلغاء انتخابات مجلس النواب، وأن هذا لن يتم لكن هناك حل وأن هذا يكون بشروط منها: قرار من الرئيس وبعد ذلك الحصول على موافقة الشعب من خلال استفتاء، وبعد ذلك يتم عمل انتخابات جديدة في مدة 30 يوم.