ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء

يترقب المصريون، يوم الأحد المقبل، حدثًا فلكيًا لافتًا يتمثل في تسجيل أطول ساعات ليل خلال العام، تزامنًا مع حدوث الانقلاب الشتوي، وهو الحدث الذي يُعلن فلكيًا اقتراب فصل الشتاء وبداية تحول واضح في عدد ساعات الليل والنهار.

ما سبب أطول ليل في السنة؟

أكد الدكتور محمد غريب، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الانقلاب الشتوي يحدث عندما تصل الشمس إلى أبعد نقطة لها عن خط الاستواء السماوي، ما يؤدي إلى ميل أشعتها بشكل غير مباشر على النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأوضح أن هذا الوضع الفلكي يجعل ساعات الليل أطول ما تكون خلال العام، بينما تصبح ساعات النهار هي الأقصر، على عكس ما يحدث في نصف الكرة الجنوبي، الذي يشهد في التوقيت نفسه أطول نهار.

كم عدد ساعات الليل والنهار؟

بحسب الحسابات الفلكية:

تصل ساعات الليل في يوم الانقلاب الشتوي إلى نحو 14 ساعة تقريبًا .

في يوم الانقلاب الشتوي إلى نحو . في المقابل، تنخفض ساعات النهار لتصل إلى حوالي 10 ساعات فقط.

ويُعد هذا اليوم ذروة قِصر النهار وطول الليل، لتبدأ بعده ساعات النهار في الزيادة التدريجية.

متى يبدأ فصل الشتاء رسميًا؟

أشار رئيس معمل أبحاث الشمس إلى أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم الاثنين، الموافق 21 ديسمبر، في تمام الساعة 10 مساءً و51 دقيقة، وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

مدة فصل الشتاء

لفت الدكتور محمد غريب إلى أن:

عدد أيام فصل الشتاء يبلغ 88 يومًا و23 ساعة و22 دقيقة.

وتُحسب هذه المدة بناءً على دراسات وأبحاث فلكية معتمدة، ولا ترتبط بظواهر جوية مباشرة مثل انخفاض درجات الحرارة أو سقوط الأمطار.

هل يؤثر الانقلاب الشتوي على الطقس؟

أكد رئيس معمل أبحاث الشمس أن هذه الحسابات فلكية بحتة، ولا تعني بالضرورة حدوث تغيرات جوية فورية أو ظواهر مناخية محددة، مشددًا على أن الطقس تحكمه عوامل أخرى مثل الضغط الجوي والكتل الهوائية.