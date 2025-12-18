البيئة : المدفن الصحي للمخلفات الصلبة بقوص تفعيل لاستراتيجية الدولة المصرية

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة البيئة أن مشروع محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (MBT) والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص يأتي تفعيلاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو "التحول الأخضر" وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة منظومة النظافة في صعيد مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالظروف البيئية والصحية في المحافظات، موضحة أن المشروع تبلغ التكلفة الاجمالية له حوالي ٤٠٠ مليون جنيه ويعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات التي ينفذها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بهدف إحداث نقلة نوعية في الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة قنا ورفع معدلات تدوير المخلفات، وخلق فرص عمل خضراء لأبناء محافظة قنا وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ومحافظ قنا مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي المصاحب لها للمخلفات الصلبة بقوص بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برفقة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الوضع الراهن لتنفيذ مشروع محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (MBT) والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، في إطار متابعة مشروعات البنية التحتية البيئية ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

شارك في الزيارة من وزارة البيئة كل من الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ، كما شارك أيضاً الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وذلك فى إطار الجولة التفقدية للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم لعدد من محافظات الصعيد.

وقد استمعت الدكتورة منال عوض والدكتور خالد عبد الحليم، إلى شرحا تفصيليا من الأستاذ ياسر عبد الله عن مخطط مشروع محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (MBT) والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، موضحا مكونات المشروع ومراحله التفصيلية والطاقة الاستيعابية للمحطة من كميات المخلفات المتولدة من عدة مراكز بقنا ومراحل التشغيل للمشروع ، كما تم الاشارة إلى إنه سيتم طرح عملية التشغيل للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة .



وأشارت د.منال عوض إلى أن المشروع يستهدف معالجة ما لا يقل عن ١٣٥ ألف طن سنوياً من المخلفات البلدية الصلبة المجمعة، لاستخلاص نحو ٨ آلاف طن سنوياً من المفروزات القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عالي الجودة بواقع ٤٤ ألف طن سنوياً لدعم القطاع الزراعي، فضلاً عن إنتاج ٣٧ ألف طن سنوياً من وقود المرفوضات لاستخدامه كبديل للطاقة في مصانع الأسمنت، وصولاً إلى التخلص الآمن من المرفوضات النهائية التي تقدر بـ ٣٠ ألف طن سنوياً بالمدفن الصحي المقام بالموقع وفقاً لأعلى معايير الحماية البيئية.