الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وتعتقل شابا

أ ش أ

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/الخميس/، في قرية الحيران وتلة الدرعية غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت شاباً وجرفت أراضي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت عند الساعة الخامسة فجرًا في قرية الحيران وفتشت أحد المنازل واعتقلت شابًا.

فيما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من دبابتين وجرافتين عسكريتين إضافة إلى سيارة عسكرية، في تلة الدرعية، ونفذت عمليات تجريف داخل موقع سرية عسكرية مهجورة، وأطلقت النار في الهواء بهدف ترويع الأهالي الموجودين في محيط المنطقة، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين المدنيين.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس في قرى عدة بريف القنيطرة.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.

قوات الاحتلال الإسرائيلي ريف القنيطرة الجنوبي وكالة الأنباء السورية سانا

