قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وتعتقل شابا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/الخميس/، في قرية الحيران وتلة الدرعية غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت شاباً وجرفت أراضي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت عند الساعة الخامسة فجرًا في قرية الحيران وفتشت أحد المنازل واعتقلت شابًا.

فيما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من دبابتين وجرافتين عسكريتين إضافة إلى سيارة عسكرية، في تلة الدرعية، ونفذت عمليات تجريف داخل موقع سرية عسكرية مهجورة، وأطلقت النار في الهواء بهدف ترويع الأهالي الموجودين في محيط المنطقة، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين المدنيين.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس في قرى عدة بريف القنيطرة.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.