الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس الزمالك عاجز.. صلاح مصدق يرفض العودة ودفاع الأبيض في مأزق | خاص

صلاح مصدق
صلاح مصدق
منتصر الرفاعي

في ظل تحركات الزمالك المكثفة خلال فترة الانتقالات الشتوية يواجه الفريق تحديا جديدا بعد قرار المغربي صلاح الدين مصدق قلب الدفاع بفسخ عقده من طرف واحد بسبب خلافات مالية مع إدارة النادي. 

يمثل رحيل مصدق ضربة قوية لخط الدفاع الأبيض ويضع الإدارة أمام اختبار حقيقي في كيفية تدعيم الصفوف والحفاظ على استقرار الفريق الفني قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

رفض العودة وعروض مغرية

وكشف مصدر مقرب من المغربي صلاح الدين مصدق في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن اللاعب قرر عدم العودة إلى صفوف الفريق بعد الخلافات المتعلقة بمستحقاته المالية مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي ليس لديه أي جديد يقدمه للاعب في هذا الملف.

وأشار المصدر إلى أن مصدق يمتلك أربعة عروض رسمية بينها عرضان من أندية مصرية وآخر من قطر بالإضافة إلى عرض من الإمارات بينما الأهلي لم يتواصل مع اللاعب نهائيا.

وكان المدافع المغربي صاحب الـ27 عاما قد انضم إلى صفوف الزمالك قادما من نهضة الزمامرة في يناير 2025 لكنه لم يقدم المستوى المطلوب حيث شارك في 4 مباريات فقط ويعد من الأوراق البديلة خلف الثلاثي الأساسي: محمد إسماعيل ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد.

شكوى نهضة الزمامرة ضد الزمالك بسبب أزمة صلاح الدين مصدق

في نفس السايق، كشف مصدر أن نادي الزمالك بات مهددًا بعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تأخره في سداد القسط الثاني من صفقة انتقال المغربي صلاح الدين مصدق قادما من نهضة الزمامرة.

وأوضح المصدر أن المبلغ المستحق للنادي المغربي يبلغ 200 ألف دولار لكنه لم يتم دفعه في موعده بسبب الضائقة المالية الخانقة التي يعاني منها الزمالك وأكد المصدر أن تأخر الإدارة البيضاء في الوفاء بالتزامها دفع مسؤولي نادي نهضة الزمامرة إلى تقديم شكوى رسمية إلى الفيفا احتجاجا على عدم الالتزام بالبنود المالية للصفقة.

غضب نهضة الزمامرة

أبدى مسؤولو نهضة الزمامرة استياءهم الشديد من تأخر سداد القسط الثاني معتبرين أن عدم الوفاء بالالتزامات المالية يعكس تقصيرا إداريا ويهدد حقوق النادي المغربي وقد أكدت المصادر أن الشكوى المقدمة تتضمن طلب اتخاذ إجراءات رسمية ضد الزمالك لضمان استلام المستحقات المالية كاملة وفق العقد المبرم بين الناديين.

رحيل صلاح الدين مصدق

وغادر صلاح الدين مصدق القاهرة خلال الساعات الماضية عائدا إلى بلاده بعد أن أنهى عقده من طرف واحد مع الزمالك وجمع اللاعب متعلقاته وغادر مقر إقامته بعد إخطار الإدارة بقراره النهائي وذلك في ظل استمرار أزمة مستحقاته المالية دون حلول واضحة ما دفعه إلى اتخاذ خطوة فسخ العقد بشكل رسمي.

ويعد رحيل مصدق بمثابة ضربة قوية لخط دفاع الزمالك، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، حيث يضطر النادي للبحث عن بديل سريع لتعويض غياب اللاعب وحماية استقرار الفريق الفني.

إدارة الزمالك تتجه لتعويض رحيل مصدق

في ضوء القرار الأخير للمغربي استقر مسئولو الزمالك على البحث عن مدافع جديد خلال ميركاتو الشتاء لتعزيز خط الدفاع وتعويض رحيل مصدق.

وقال مصدر داخل النادي أن إدارة الزمالك بدأت مفاوضات مكثفة مع نادي بتروجت لضم هادي رياض مدافع الفريق الذي نال إعجاب الإدارة بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات مستمرة بهدف حسم صفقة ضم هادي رياض في الأيام المقبلة خاصة مع حاجة الفريق لتعزيز مركز الدفاع بعد رحيل مصدق.

خطة الزمالك لتعزيز الصفوف في الشتاء

يسابق الزمالك الزمن لحل أزمة رفع عقوبة إيقاف القيد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، لضمان تسجيل اللاعبين الجدد، ويأتي على رأس صفقات النادي ضم حامد حمدان لاعب بتروجت.

كما تهدف الإدارة لتعزيز الدفاع بعد رحيل مصدق ضمن خطة أوسع للحفاظ على استقرار الفريق الفني بعد سلسلة من التغيرات في صفوف اللاعبين المغاربة وضمان جاهزية الفريق للمنافسات المحلية والقارية.

الملف المالي وموقف اللاعبين

تظل المستحقات المالية للاعبين المغاربة قضية حساسة داخل الزمالك حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة مطالبات من لاعبين مثل محمود بنتايج وعبد الحميد معالي في ظل محاولات الإدارة لتسوية الملفات المالية دون الدخول في صدامات قانونية.

الزمالك صلاح الدين مصدق محمد إسماعيل محمود حمدي الونش حسام عبد المجيد الاتحاد الدولي لكرة القدم

