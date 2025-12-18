شبكة أطباء السودان: مقتل 16 شخصا بالدلنج في قصف متعمد للدعم السريع

أعلنت شبكة أطباء السودان، يوم الخميس مقتل 16 شخصا بينهم نساء وكبار سن وأطفال وأصيب آخرين جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع والحركة الشعبية على مدينة الدلنج.

قصف للدعم السريع على الدلنج

وأوضحت شبكة أطباء السودان، أن هذه الحصيلة تأتي جراء القصف الذي شنته قوات الدعم السريع خلال الـ 48 ساعة الماضية مما ضاعف من معاناة المواطنين وتسبب في خسائر كبيرة وسط المدنيين.

جرائم حرب في مخيم زمزم

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكدت الأمم المتحدة، أن هناك حاجة لتحقيق جنائي فيما حدث بمخيم زمزم بالسودان، مضيفا أن المحكمة الجنائية الدولية لديها تفويض للتحقيق في الجرائم بإقليم دارفور.

وقالت الأمم المتحدة إن الانتهاكات في مخيم زمزم مرتبطة بهجوم قوات الدعم السريع في أبريل الماضي، لافتة إلى أن صور الأقمار الصناعية تمثل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم بدارفور، ويجب إيصال المدنيين في دارفور وكردفان لمناطق آمنة.