الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
شبكة أطباء السودان: مقتل 16 شخصا بالدلنج في قصف متعمد للدعم السريع

أعلنت شبكة أطباء السودان، يوم الخميس مقتل 16 شخصا بينهم نساء وكبار سن وأطفال وأصيب آخرين جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع والحركة الشعبية على مدينة الدلنج.

قصف للدعم السريع على الدلنج

وأوضحت شبكة أطباء السودان، أن هذه الحصيلة تأتي جراء القصف الذي شنته قوات الدعم السريع خلال الـ 48 ساعة الماضية مما ضاعف من معاناة المواطنين وتسبب في خسائر كبيرة وسط المدنيين.

جرائم حرب في مخيم زمزم

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكدت الأمم المتحدة، أن هناك حاجة لتحقيق جنائي فيما حدث بمخيم زمزم بالسودان، مضيفا أن المحكمة الجنائية الدولية لديها تفويض للتحقيق في الجرائم بإقليم دارفور.

وقالت الأمم المتحدة إن الانتهاكات في مخيم زمزم مرتبطة بهجوم قوات الدعم السريع في أبريل الماضي، لافتة إلى أن صور الأقمار الصناعية تمثل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم بدارفور، ويجب إيصال المدنيين في دارفور وكردفان لمناطق آمنة.

