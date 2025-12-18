قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: اللغة العربية ركيزة الهوية ووعاء الحضارة الإنسانية
مصطفى كامل: المبنى الجديد لنقابة المهن الموسيقية سيحمل مجسمًا لأم كلثوم تقديرًا لها
على طريقة يوسف بلايلي.. كيف سجل المغرب الهدف الأول في مرمى الأردن
وزير الدفاع الدنماركي: جماعات مرتبطة بروسيا نفذت ضدنا هجومين إلكترونيين
محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة.. فما شروطها؟
المغرب يتقدم على الأردن بهدف نظيف في الشوط الأول بنهائي بطولة كأس العرب
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأفريقي
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
محافظات

هدوء نسبي في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب بجنوب سيناء.. والمرأة السيناوية تواصل تصدر المشهد

المرأة السيناوية تتصدر المشهد الانتخابي
المرأة السيناوية تتصدر المشهد الانتخابي
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء إقبالًا متوسطًا من المواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في أجواء تنافسية بين مرشحي القبائل من المستقلين.

وتشتد المنافسة في الدائرة الثانية التي تُجرى بها جولة الإعادة بين المرشح غريب حسان، ابن قبيلة المزينة، والمرشح ماجد ماضي، ابن قبيلة القرارشة، حيث كان اليوم الأول قد شهد إقبالًا ملحوظًا من الناخبين لدعم كل مرشح وفق الانتماءات القبلية، ما انعكس على تراجع نسبي في أعداد المشاركين خلال اليوم الثاني مقارنة باليوم الأول.

وواصلت المرأة السيناوية تصدر المشهد السياسي لليوم الثاني على التوالي، في مشهد يعكس وعيها ودورها الوطني، حيث حرصت على التوافد إلى لجان الانتخابات للإدلاء بصوتها، رغم مشقة الانتقال من الوديان والتجمعات البدوية البعيدة، تأكيدًا على مشاركتها الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء أن المتابعة تتم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمدن التي تُجرى بها الانتخابات، مشيرًا إلى عدم تلقي أي شكاوى أو معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، تابع محافظ جنوب سيناء، اللواء الدكتور خالد مبارك، سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر مركز العمليات والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر الخدمات اللازمة للناخبين. وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية لتقديم كامل الدعم التنظيمي واللوجستي، مشددًا على التزام المحافظة بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وأن دور المحافظة يقتصر على الدعم والتنظيم دون أي تدخل في مجريات التصويت.

جنوب سيناء المرأة السيناوية تتصدر المشهد انتخابات النواب إعادة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

وفد دار الإفتاء المصرية يشارك في المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وفد دار الإفتاء يشارك بالمؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

الشيخ خالد الجندي

لماذا يجب تصحيح ألسنتنا في لغة الضاد؟ خالد الجندي يوضح

خالد الجندي

لماذا نحتفي باليوم العالمي للغة العربية؟ خالد الجندي يوضح

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

