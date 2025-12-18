هدوء نسبي في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب بجنوب سيناء.. والمرأة السيناوية تواصل تصدر المشهد

شهدت محافظة جنوب سيناء إقبالًا متوسطًا من المواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في أجواء تنافسية بين مرشحي القبائل من المستقلين.

وتشتد المنافسة في الدائرة الثانية التي تُجرى بها جولة الإعادة بين المرشح غريب حسان، ابن قبيلة المزينة، والمرشح ماجد ماضي، ابن قبيلة القرارشة، حيث كان اليوم الأول قد شهد إقبالًا ملحوظًا من الناخبين لدعم كل مرشح وفق الانتماءات القبلية، ما انعكس على تراجع نسبي في أعداد المشاركين خلال اليوم الثاني مقارنة باليوم الأول.

وواصلت المرأة السيناوية تصدر المشهد السياسي لليوم الثاني على التوالي، في مشهد يعكس وعيها ودورها الوطني، حيث حرصت على التوافد إلى لجان الانتخابات للإدلاء بصوتها، رغم مشقة الانتقال من الوديان والتجمعات البدوية البعيدة، تأكيدًا على مشاركتها الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء أن المتابعة تتم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمدن التي تُجرى بها الانتخابات، مشيرًا إلى عدم تلقي أي شكاوى أو معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، تابع محافظ جنوب سيناء، اللواء الدكتور خالد مبارك، سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر مركز العمليات والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر الخدمات اللازمة للناخبين. وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية لتقديم كامل الدعم التنظيمي واللوجستي، مشددًا على التزام المحافظة بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وأن دور المحافظة يقتصر على الدعم والتنظيم دون أي تدخل في مجريات التصويت.