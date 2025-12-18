محافظة الأقصر ونقابة المهندسين الفرعية توقّعان بروتوكول تعاون

وقّعت محافظة الأقصر اليوم الخميس ، بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالاقصر، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من خبرات المهندسين ودعم شباب المهندسين، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة في تنفيذ المشروعات داخل نطاق المحافظة.

وقّع البروتوكول كلٌّ من اللواء عبدالله عاشور حسن السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد على محفوظ نقيب المهندسين بالأقصر،

بحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر.

كما شهد التوقيع حضور المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، والأستاذ أحمد عبد الرحيم مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة.

ومن جانب النقابة العامة حضر الأستاذ الدكتور معتز طلبه أمين صندوق النقابة، والدكتور مهندس محمد عباس نقيب مهندسي أسوان، والمهندس علي جلال أمين شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة، والمهندس الطاهر يوسف أمين نقابة مهندسي الأقصر، والمهندس عمر المهدي إدريس أمين صندوق نقابة مهندسي الأقصر، إلى جانب أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالاقصر .

ويتضمن البروتوكول سبعة بنود، من أبرزها: التعاون في تنفيذ مشروعات المحافظة بدقة وكفاءة عاليتين، وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية، ومشاركتهم في الأعمال والموضوعات الهندسية داخل نطاق محافظة الأقصر.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن هذا البروتوكول يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه يمثل بداية تعاون مثمر يحقق جودة أعلى في العمل ويوفر فرص عمل حقيقية لشباب المهندسين، مع التأكيد على الشراكة الكاملة لضمان نجاح الطرفين.

بدوره، أعرب نقيب مهندسي مصر عن سعادته بالدعم المقدم من محافظ الأقصر ، متمنيًا تعميم هذه التجربة في جميع المحافظات، ومؤكدًا أن دور النقابة جزء أساسي من العمل المجتمعي الداعم للدولة.