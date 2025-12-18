قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
محافظات

محافظة الأقصر ونقابة المهندسين الفرعية توقّعان بروتوكول تعاون

محافظة الأقصر ونقابة المهندسين الفرعية بالاقصر توقّعان بروتوكول تعاون
محافظة الأقصر ونقابة المهندسين الفرعية بالاقصر توقّعان بروتوكول تعاون
شمس يونس

وقّعت محافظة الأقصر اليوم الخميس ، بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالاقصر، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من خبرات المهندسين ودعم شباب المهندسين، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة في تنفيذ المشروعات داخل نطاق المحافظة.

وقّع البروتوكول كلٌّ من اللواء عبدالله عاشور حسن السكرتير العام للمحافظة  والمهندس محمد على محفوظ نقيب المهندسين بالأقصر،
بحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر.

كما شهد التوقيع حضور المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، والأستاذ أحمد عبد الرحيم مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة.
ومن جانب النقابة العامة حضر الأستاذ الدكتور معتز طلبه أمين صندوق النقابة، والدكتور مهندس محمد عباس نقيب مهندسي أسوان، والمهندس علي جلال أمين شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة، والمهندس الطاهر يوسف أمين نقابة مهندسي الأقصر، والمهندس عمر المهدي إدريس أمين صندوق نقابة مهندسي الأقصر، إلى جانب أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالاقصر .

ويتضمن البروتوكول سبعة بنود، من أبرزها: التعاون في تنفيذ مشروعات المحافظة بدقة وكفاءة عاليتين، وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية، ومشاركتهم في الأعمال والموضوعات الهندسية داخل نطاق محافظة الأقصر.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن هذا البروتوكول يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه يمثل بداية تعاون مثمر يحقق جودة أعلى في العمل ويوفر فرص عمل حقيقية لشباب المهندسين، مع التأكيد على الشراكة الكاملة لضمان نجاح الطرفين.

بدوره، أعرب نقيب مهندسي مصر عن سعادته بالدعم المقدم من محافظ الأقصر ، متمنيًا تعميم هذه التجربة في جميع المحافظات، ومؤكدًا أن دور النقابة جزء أساسي من العمل المجتمعي الداعم للدولة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

















