أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

علي علوان يدرك التعادل للأردن في مرمى المغرب بنهائي كأس العرب

صورة الهدف
صورة الهدف
إسلام مقلد

نجح علي علوان في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب الأردن في مرمى منتخب المغرب لتصبح النتيجة 1-1، في المباراة التي تجمع المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل علوان الهدف من رأسية رائعة في الدقيقة 48 من عمر اللقاء ليعلن عن هدف التعادل لمنتخب الأردن، ليشتعل النهائي من جديد بين المنتخبين.

الشوط الأول

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين المنتخبين للكرة، وسط خطورة محدودة على حراس المرمى.

هدف المغرب

وسجل أسامة طنان هدف المغرب في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة من تسديدة عابرة للقارات من منتصف الملعب فوق حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى المتقدم عن مرماه ليعلن عن تقدم أسود الأطلس بالهدف الأول.

تشكيل المنتخبين

أعلن منتخبا المغرب والأردن التشكيل الرسمي للقمة بينهما في نهائي بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط توقعات بمواجهة قوية تحمل طابعًا تكتيكيًا خاصًا بين ممثلي إفريقيا وآسيا.

تشكيل الأردن جاء بقيادة 

يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وضم عبد الله نصيب وسعد الروسان وحسام أبو الذهب وعصام السميري في الدفاع، فيما تولى عامر جاموس ونزار الرشدان ومهند أبو طه مهام الوسط، بينما يقود محمد أبو زريق وعلي علوان ومحمود مرضي الخط الهجومي.

تشكيل المنتخب المغربي 

المهدي بن عبيد في حراسة المرمى، أمام رباعي دفاع مكوّن من محمد بولكسوت ومروان سعدان وسفيان بوفتيني وحمزة الموساوي، بينما تشكل وسط الملعب من أنس باش ومحمد ربيع حريمات وأسامة طنان، ويقود الهجوم كريم البركاوي ووليد أزارو وأمين زحزوح.

القنوات الناقلة

وتنقل المباراة عبر عدد من القنوات العربية، بينها الكأس القطرية وبي إن سبورتس وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية وإم بي سي مصر 2.

المواجهات المباشرة

وتحمل المواجهة طابعًا تاريخيًا، بعدما التقى المنتخبان خمس مرات سابقة تفوق خلالها المغرب في أربع مباريات مقابل تعادل وحيد، دون أن يحقق الأردن أي فوز. وشهدت بطولات كأس العرب مواجهتين بين الطرفين، الأولى في 2002 وانتهت بالتعادل 1-1، والثانية في 2021 وفاز خلالها المغرب برباعية نظيفة.

ويسعى المنتخب المغربي إلى التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية بعد إنجازه السابق عام 2012، بينما يأمل المنتخب الأردني في تحقيق اللقب الأول في تاريخه بعد وصوله لنهائي كأس العرب للمرة الأولى.

وكان المنتخب المغربي تأهل إلى النهائي عقب فوزه على الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، فيما بلغ الأردن المباراة النهائية بعد التغلب على السعودية بهدف دون رد. ويحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 7.1 مليون دولار، مقابل 4.2 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.

النهائي يشهد أيضًا مواجهة مغربية خالصة خارج الخطوط، حيث يقود طارق السكتيوي منتخب المغرب، بينما يتولى جمال السلامي تدريب المنتخب الأردني.

منتخب الأردن الأردن منتخب المغرب نهائي بطولة كأس العرب بطولة كأس العرب

