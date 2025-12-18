الثلوج والأمطار الرعدية تضرب قطر

شهدت عدد من المدن القطرية حالة من الطقس السيئ تراوحت بين أمطار رعدية وسقوط ثلوج وهبوب رياح قوية على الساحل.

الطقس في قطر

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية القطرية، يوم الخميس إلى أن توقعات الطقس في قطر، ستشهد أمطار رعدية وفي البحر يكون غائما مع أمطار رعدية.

وأوضحت الأرصاد الجوية القطرية، أن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة على الساحل تتراوح بين 20 و30 عقدة، وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 25 و35 عقدة، مع هبات تصل إلى 50 عقدة مع الأمطار الرعدية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وقالت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة في الدوحة ستنخفض إلى 14 درجة مئوية.