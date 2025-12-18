قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه

الشقة
الشقة
عبد الخالق صلاح

شهدت مدينة بدر لحظات رعب حقيقية بعدما اقتحم أتوبيس مدرسة شقة أحد المواطنين أثناء نومه مع أسرته، في حادث مفاجئ كاد يتحول إلى مأساة إنسانية.

وروى محمد عبده، صاحب الشقة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من الصباح، بينما كانت الأسرة نائمة داخل غرفة النوم، مؤكدًا أنهم استيقظوا على صوت ارتطام عنيف وصفه بأنه أشبه بانفجار هزّ أرجاء المكان.

وأوضح أن الأتوبيس فقد قائده السيطرة عليه وانحرف فجأة ليصطدم بواجهة الشقة، ما أدى إلى انهيار كامل في أحد الجدران الداخلية، وهو الجدار الذي كان يجاور مكان نومه مباشرة.

وأشار إلى أن زوجته تدخلت في لحظة حاسمة وجذبته من على السرير قبل سقوط الحائط بثوانٍ، في مشهد أنقذ حياته من موت محقق، مضيفًا أن الغرفة امتلأت بالأتربة والغبار وكأنهم داخل مشهد سينمائي مرعب.

وأضاف أن طفلته الصغيرة أصيبت بحالة من الصدمة الشديدة، حيث فقدت القدرة على الكلام لفترة وظلت واضعة يديها على أذنيها من شدة الخوف، مؤكدًا أن الآثار النفسية للحادث لا تزال تلاحق الأسرة حتى الآن.

واختتم حديثه بالمطالبة بتشديد الرقابة على حركة الأتوبيسات والمركبات الثقيلة داخل المناطق السكنية، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المفزعة.

أتوبيس يقتحم شقة بمدينة بدر ويثير الذعر.. وشاهد عيان: لولا ستر الله لوقعت كارثة أكبر
 

شهدت مدينة بدر حادثا مروعا في الساعات الأولى من صباح أمس، بعدما اقتحم أتوبيس تابع لإحدى المدارس الدولية شقة سكنية داخل أحد العقارات، ما تسبب في حالة من الذعر الشديد بين سكان المنطقة، إلى جانب خسائر مادية جسيمة، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ أيمن العطار، الشهير بلقب "المطرب التائب"، خال إحدى ضحايا الواقعة، إن الأتوبيس اقتحم شقة ابنة شقيقته في تمام الساعة السادسة صباحا، أثناء نومها وزوجها نومًا عميقا. 

وأضاف المطرب التائب- خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "أنهما استيقظا على صوت ارتطام عنيف، مؤكدا أنه لولا ستر الله لوقعت كارثة أكبر، حيث قامت ابنة شقيقته بشد زوجها من أسفل الحائط الذي انهار نتيجة اصطدام الأتوبيس به".

وأوضح الشيخ أيمن العطار، أن ابنة شقيقته حامل في شهرها التاسع، وأن طفلتهما كانت نائمة داخل غرفة الأطفال، وقد أصيبت بحالة من الفزع الشديد أفقدتها القدرة على الكلام لمدة ساعتين عقب الحادث.

وأشار "المطرب التائب"، إلى أن لجنة قانونية من المدرسة حضرت إلى مكان الواقعة اليوم، وتحدثت مع الضحايا للاستماع إلى مطالبهم، لكنها غادرت دون تقديم أي تعويضات أو حتى وعود بإصلاح الشقة المتضررة، ولفت إلى أن الأمر الأكثر إثارة للغضب هو خروج سائق الأتوبيس بكفالة، رغم جسامة الحادث.

ومن جانبه، قال صاحب الشقة، في تصريحات له، إن الحادث وقع في تمام الساعة السادسة صباحا أثناء نومه وزوجته داخل غرفة النوم. 

وأضاف: "فجأة وجدنا أتوبيسا داخل المنزل، واعتقدت للحظات أنني أحلم، والغرفة كانت مليئة بالدخان والغبار نتيجة تهدم الحائط وتحطم السرير بالكامل".

وأوضح أن سكان العقار فوجئوا بالحادث وهرعوا إلى الشارع مرتدين ملابس النوم، ظنا منهم أن المبنى على وشك الانهيار، وأكد أن إدارة المدرسة لم تتواصل معه عقب الواقعة، مشيرا إلى أن سائق الأتوبيس أبلغه بعدم وجود فرامل في المركبة.

واختتم صاحب الشقة حديثه بالتأكيد على أنه حرر محضرا رسميا بالواقعة، وأن النيابة العامة تباشر حاليا معاينة المكان، مشددا على عزمه التقدم بدعوى تعويض ضد المدرسة، خاصة بعد تعرض طفلته لصدمة نفسية حادة تسببت في فقدانها القدرة على النطق منذ وقوع الحادث.

مدينة بدر اقتحم أتوبيس مأساة إنسانية خط أحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلمانية: المبادرات الرئاسية الصحية أحدثت نقلة نوعية في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة

الصافي عبد العال

برلماني: تطوير الموانئ يعزز الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل مستدامة

حسين خضير

برلماني: مصر ترفض بناء المستوطنات الإسرائيلية وتدافع عن حقوق الفلسطينيين في الضفة وغزة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد