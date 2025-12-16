قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: نمو إيرادات الشركات التابعة بنحو 20% في عام واحد.. والصادرات تصل إلى مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بالمصنعية الآن
لا نغلق مصانع.. كامل الوزير: خطط تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة
لإحياء عيد الأنوار اليهودي .. نتنياهو يقتحم ساحة حائط البراق
بدءًا من اليوم| التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026.. الشروط والخطوات
حالة وفاة وإصابة.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حالة وفاة وإصابة.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو

روسيا - علم
روسيا - علم
محمود نوفل

أعلنت السلطات الروسية ، فتح قضية جنائية على خلفية الحادث الذي وقع في مؤسسة تعليمية بمنطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو.

من جانبها ، أشارت لجنة التحقيق الروسية بحسب وسائل إعلام محلية إلى مراهق في مدرسة بقرية جوركي-2 التابعة لمدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو هو من قام بحادث طعن حارس المدرسة وتلميذا، ما أسفر عن وفاة الطفل.

كما ذكرت اللجنة ، أن محققون وخبراء جنائيون من اللجنة الإقليمية توجهوا إلى موقع الحادث في مدرسة بمدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو لإجراء التحقيقات.

وبدورها ، أكدت وزارة الداخلية الروسية ، أنه تم توقيف التلميذ الذي نفذ الهجوم في ضواحي موسكو ،وتم نقله إلى الجهات المختصة بالتحقيق.



وكانت  وسائل إعلام روسية منذ قليل ، أفادت بوقوع هجوم بســكـ.ـين في مدرسة بضواحي موسكو وأنباء عن سقوط ضحايا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إجلاء تلاميذ مدرسة أوسبينسكايا في قرية جوركي-2 بضواحي موسكو بعد إصابة حارس المدرسة.

وعلى الفور انتشرت السلطات الأمنية في الموقع.

روسيا ضواحي موسكو وزارة الداخلية الروسية مدرسة روسية منطقة أودينتسوفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

ترشيحاتنا

طريقة عمل المسقعة

المسقعة المصرية الأصلية.. طعم شرقي لا يقاوم

حساسية الأنف

أعراض حساسية الأنف وطرق علاجها.. متى تكون خطيرة؟

القشرة

من غير مواد كيميائية .. 10 طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد