حالة وفاة وإصابة.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو

أعلنت السلطات الروسية ، فتح قضية جنائية على خلفية الحادث الذي وقع في مؤسسة تعليمية بمنطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو.



من جانبها ، أشارت لجنة التحقيق الروسية بحسب وسائل إعلام محلية إلى مراهق في مدرسة بقرية جوركي-2 التابعة لمدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو هو من قام بحادث طعن حارس المدرسة وتلميذا، ما أسفر عن وفاة الطفل.

كما ذكرت اللجنة ، أن محققون وخبراء جنائيون من اللجنة الإقليمية توجهوا إلى موقع الحادث في مدرسة بمدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو لإجراء التحقيقات.

وبدورها ، أكدت وزارة الداخلية الروسية ، أنه تم توقيف التلميذ الذي نفذ الهجوم في ضواحي موسكو ،وتم نقله إلى الجهات المختصة بالتحقيق.





وكانت وسائل إعلام روسية منذ قليل ، أفادت بوقوع هجوم بســكـ.ـين في مدرسة بضواحي موسكو وأنباء عن سقوط ضحايا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إجلاء تلاميذ مدرسة أوسبينسكايا في قرية جوركي-2 بضواحي موسكو بعد إصابة حارس المدرسة.

وعلى الفور انتشرت السلطات الأمنية في الموقع.