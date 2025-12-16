قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
روسيا.. إحباط عملية تخريب في خط أنابيب النفط ترانس نفت-دروجبا

الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي
محمود نوفل

نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إحباط عملية تخريب بالجزء الأرضي من خط أنابيب النفط ترانس نفت-دروجبا بمقاطعة ليبيتسك.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له : أحد المراهقين المعتقلين لتحضيره عملا تخريبيا على خط "دروجبا" كشف أن الخطط شملت إحراق قطارات بتوجيه من كييف.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع هجوم بســكـ.ـين في مدرسة بضواحي موسكو وأنباء عن سقوط ضحايا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إجلاء تلاميذ مدرسة أوسبينسكايا في قرية غوركي-2 بضواحي موسكو بعد إصابة حارس المدرسة.

وعلى الفور ، إنتشرت السلطات الأمنية في الموقع.

في سياق أخر ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة من روسيا.

وفي وقت سابق ، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها نجحت في اعتراض وتدمير 201 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان، لها ، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 130 مسيرة خلال الفترة الممتدة من الساعة 23:00 مساء الأحد وحتى الساعة 7:00 صباح الاثنين.

وأضافت أن معظم هذه المسيرات تم تدميرها فوق مقاطعتي أستراخان بواقع 38 طائرة، وبريانسك بـ25 طائرة، إضافة إلى منطقة موسكو، حيث تم إسقاط 25 مسيرة، كانت 15 منها متجهة نحو العاصمة الروسية.

