قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسؤولة صينية: الخمس سنوات المقبلة تحمل فرص تعاون جديدة مع مصر

المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية الصينية ماو نينغ
المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية الصينية ماو نينغ
أمينة الدسوقي

قالت المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن هناك العديد من مجالات التعاون بين مصر والصين، حيث تحول التعاون من مجالات التعاون من مجالات تقليدية إلي إنشائية، لافتة إلى أن الخمس سنوات المقبلة تحمل فرص جديدة للبلدين .

وتابعت المتحدثة الصينية، خلال مؤتمر الإحاطة الخاص بالدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني ، أن الصين تتعاون مع مصر فى إطار مبادرة الحزام الطريق وتعميق الترابط الصلب بين الشعوب .

واوضحت ماو نينغ، أن الحزام والطريق إطار كبير من خلاله يتم تنفيذ مشروعات كبيرة مع مصر ، وفيما يخص فى المجال الصناعي أكدت نينغ إن بكين تسعي لتعزيز التصنيع المشترك وتعميق التعاون فضلا عن دعم مبادرة حياة كريمة المصرية.

وفيما يخص التنمية، أكدت المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية الصينية ، أن الصين عازمة علي بناء اسواق محلية وانفتاح علي العالم الخارجي وإعفاء جمركي كامل لدول أفريقيا، من بينها مصر وتبسيط إجراءات النفاذ للأسواق فضلا عن تعزيز الابتكار التكنولوجي وتعزيز التحول الاخضر والتنمية المستدامة تعزيز التبادل الثقافي مع مصر .

وأكدت أن الصين حققت إنجازات تاريخية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم النمو الاقتصادي للصين 35 تريليون يوان وتبقى نسبة مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي فوق %30 طوال سنوات متتالية.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية اطلقت رؤية 2030 وهى ما يتماشي مع الرؤية الصينية والتى تلتزم بجهود طويلة الأمد وتحويل الرؤية إلي واقع عبر خطوات ثابتة نحو التنمية.

وزارة الخارجية الصينية الخارجية الصينية مصر والصين الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني بكين الصين النمو الاقتصادي للصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

محمد صلاح

المباراة الوداعية و4 نجوم يدعمونه..ماذا ينتظر محمد صلاح في قلعة آنفيلد

الفنانة شمس

أسرار مؤلمة.. شمس تروي حكاية الطرد والصدمة والاختفاء لسنوات

احمد فلوكس

إلا مصر .. أحمد فلوكس يكشف حقيقة إقامته في السعودية

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد