مسؤولة صينية: الخمس سنوات المقبلة تحمل فرص تعاون جديدة مع مصر

قالت المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن هناك العديد من مجالات التعاون بين مصر والصين، حيث تحول التعاون من مجالات التعاون من مجالات تقليدية إلي إنشائية، لافتة إلى أن الخمس سنوات المقبلة تحمل فرص جديدة للبلدين .

وتابعت المتحدثة الصينية، خلال مؤتمر الإحاطة الخاص بالدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني ، أن الصين تتعاون مع مصر فى إطار مبادرة الحزام الطريق وتعميق الترابط الصلب بين الشعوب .

واوضحت ماو نينغ، أن الحزام والطريق إطار كبير من خلاله يتم تنفيذ مشروعات كبيرة مع مصر ، وفيما يخص فى المجال الصناعي أكدت نينغ إن بكين تسعي لتعزيز التصنيع المشترك وتعميق التعاون فضلا عن دعم مبادرة حياة كريمة المصرية.

وفيما يخص التنمية، أكدت المتحدثة الرسمية والمديرة العامة لإدارة الصحافة والإعلام والدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية الصينية ، أن الصين عازمة علي بناء اسواق محلية وانفتاح علي العالم الخارجي وإعفاء جمركي كامل لدول أفريقيا، من بينها مصر وتبسيط إجراءات النفاذ للأسواق فضلا عن تعزيز الابتكار التكنولوجي وتعزيز التحول الاخضر والتنمية المستدامة تعزيز التبادل الثقافي مع مصر .

وأكدت أن الصين حققت إنجازات تاريخية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم النمو الاقتصادي للصين 35 تريليون يوان وتبقى نسبة مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي فوق %30 طوال سنوات متتالية.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية اطلقت رؤية 2030 وهى ما يتماشي مع الرؤية الصينية والتى تلتزم بجهود طويلة الأمد وتحويل الرؤية إلي واقع عبر خطوات ثابتة نحو التنمية.