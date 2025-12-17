أحمد عبد الباسط يكشف تفاصيل جديدة عن الأرض البديلة لنادي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل جديدة عن مفاوضات بشأن الأرض البديلة لنادي الزمالك.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"ما بين التجمع الخامس وأرض خارج محافظة الجيزة على طريق الفيوم.. هكذا تجري المفاوضات حاليا حول أرض الزمالك البديلة التي سيتسلمها المجلس الحالي حال اتمام الاتفاقات الجارية".

أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن أرض أكتوبر التي أُثير حولها الكثير من الجدل في السنوات الماضية، حصل عليها النادي خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، في إطار رؤية كانت تستهدف إنشاء استاد خاص لكل نادٍ من الأندية الكبرى.

كمال درويش يكشف كواليس جديدة في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

وأوضح درويش، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc"، أن الأرض كانت تقع أمام النادي الأهلي، وكان الهدف الأساسي وقتها تخصيص جزء من الأراضي لبناء استاد لكل نادٍ.

وأردف:" تم الاتفاق على أن يكون اتجاه كل نادٍ مختلفًا، حيث حصل الأهلي لاحقًا على أرض في الشيخ زايد، بينما خُصصت للزمالك أرض في مدينة أكتوبر".

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق أن الظروف المالية التي كان يمر بها النادي في ذلك التوقيت لم تسمح ببدء العمل في فرع أكتوبر، نظرًا لمحدودية الموارد المالية، مؤكدًا أن تنفيذ مشروع ضخم مثل إنشاء استاد أو فرع متكامل كان يحتاج إلى وجود مساهم أو مستثمر يحصل على مقابل مادي من الأرض أو من الإنشاءات، وهو ما لم يكن متاحًا آنذاك.