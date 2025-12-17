الزمالك يوضح حقيقة سحب وزارة الأوقاف أرض النادي

نفت مصادر داخل نادي الزمالك، ما يتردد عن سحب وزارة الأوقاف الأرض الخاصة بالنادي،

وعلم صدي البلد، أن الزمالك يلتزم بسداد القسط المستحق لصالح هيئة الأوقاف، والذي يحل موعده في أغسطس 2026، وتبلغ قيمته 875 ألف جنيه، وذلك ردًا على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن سحب وزارة الأوقاف لأرض النادي.

وأوضح الزمالك أن ما يُثار حول وجود نية لسحب الأرض لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن العلاقة مع هيئة الأوقاف تسير بشكل قانوني ومنتظم، في ظل التزام النادي بكافة بنود التعاقد والمواعيد المحددة للسداد.

وأشار النادي إلى أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي يفيد بوجود مخالفات أو إجراءات قانونية تمهيدية لسحب الأرض، مؤكدًا حرصه الدائم على الحفاظ على حقوقه القانونية والوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها.

ويأتي بيان الزمالك في إطار نفي الشائعات المتداولة، والتأكيد على استقرار الموقف القانوني لأرض النادي، وعدم وجود أزمات في هذا الشأن خلال الفترة الحالية.