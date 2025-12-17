قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزمالك يوضح حقيقة سحب وزارة الأوقاف أرض النادي

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

نفت مصادر داخل نادي الزمالك، ما يتردد عن سحب وزارة الأوقاف الأرض الخاصة بالنادي،

وعلم صدي البلد، أن الزمالك يلتزم  بسداد القسط المستحق لصالح هيئة الأوقاف، والذي يحل موعده في أغسطس 2026، وتبلغ قيمته 875 ألف جنيه، وذلك ردًا على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن سحب وزارة الأوقاف لأرض النادي.

وأوضح الزمالك أن ما يُثار حول وجود نية لسحب الأرض لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن العلاقة مع هيئة الأوقاف تسير بشكل قانوني ومنتظم، في ظل التزام النادي بكافة بنود التعاقد والمواعيد المحددة للسداد.

وأشار النادي إلى أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي يفيد بوجود مخالفات أو إجراءات قانونية تمهيدية لسحب الأرض، مؤكدًا حرصه الدائم على الحفاظ على حقوقه القانونية والوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها.

ويأتي بيان الزمالك في إطار نفي الشائعات المتداولة، والتأكيد على استقرار الموقف القانوني لأرض النادي، وعدم وجود أزمات في هذا الشأن خلال الفترة الحالية.

وزارة الأوقاف الزمالك اخبار الزمالك

