رقم قياسي غير مسبوق.. فيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا عن القيمة الإجمالية للجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تُعد الأضخم من حيث العوائد المالية في تاريخ البطولة.

وبحسب الإعلان الرسمي، سيحصل كل منتخب مشارك في مونديال 2026 على مكافأة مبدئية قدرها 1.5 مليون دولار نظير التواجد في البطولة، على أن تزداد قيمة المكافآت وفقًا للنتائج والمراكز التي يحققها كل منتخب خلال المنافسات.

وتتصدر جائزة بطل كأس العالم قائمة المكافآت، حيث ينال المنتخب المتوج باللقب 50 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 33 مليون دولار.

ويحصد صاحب المركز الثالث مكافأة قدرها 29 مليون دولار، مقابل 27 مليون دولار لصاحب المركز الرابع، في حين تنال المنتخبات التي تحتل المراكز من الخامس إلى الثامن مبلغ 19 مليون دولار لكل منتخب.

كما يمنح «فيفا» مكافأة قدرها 15 مليون دولار للمنتخبات التي تنهي البطولة في المراكز من التاسع حتى السادس عشر، بينما تحصل المنتخبات من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار لكل منها.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز من الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين فتحصل على 9 ملايين دولار لكل منتخب.

وبذلك يصل إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026 إلى 727 مليون دولار، في رقم قياسي جديد يعكس حجم التطور الاقتصادي والتسويقي للبطولة العالمية.