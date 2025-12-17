أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن 20 مليون جنيه إجمالي جوائز النسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري، والمقرر إقامته يوم 26 ديسمبر الجاري بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر، في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية ذات البعد الإنساني، والتي تُنظم بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وكايرو رانرز، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

هدف مارثون زايد الخيري

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ماراثون زايد الخيري أصبح أحد أبرز النماذج الناجحة للتكامل بين الرياضة والعمل الإنساني المشترك بين مصر والإمارات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسخر كافة إمكاناتها الفنية والتنظيمية لضمان خروج النسخة العاشرة بصورة تليق باسم الشيخ زايد ورسالته الإنسانية، مؤكدًا أن عائدات الماراثون ستوجه بالكامل لدعم برامج بنك الطعام المصري، بما يعزز من الأثر الإنساني للحدث ويجعل من كل خطوة يخطوها المشاركون رسالة خير حقيقية.

