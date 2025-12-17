تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

أشاد الإعلامي خالد الغندور بنجم الاهلي إمام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :كل التوفيق لك يا إمام يا افضل لاعب في مصر بلا جدال و اتمني ان تقود مصر لنتائج رائعة في كأس الأمم و بعدها كأس العالم و في النهاية اشكر الله دائما .

و كان قد كشف إمام عاشور، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عن سبب بكائه في مباراة الفراعنة ونيجيريا الودية.

وكتب إمام عاشور عبر ستوري انستجرام: “الحمد لله الذي شفاني وعفاني ومن علي بالنعمة بعد الابتلاء”.

وتابع: “ربنا من عليا بالشفاء بعد فترة غياب واصابتين ورا بعض مرحلة كانت صعبة عليا أوي وكان ممكن مقدرش ارجع ألعب كورة تاني”.

وأضاف: “كل دا جه في بالس لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر بيه ومش مستني لقطة أو إدعاء لان اللي عدى عليا كان صعب أوي”.