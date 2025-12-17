قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير : الأهلي يحسم صفقة بلعمري مع الرجاء المغربي
لحظة بلحظة.. محافظ كفر الشيخ يتابع جولة الإعادة من غرفة العمليات الرئيسية
انتهاكات إسرائيل للهدنة تهدد الاستقرار وتفاقم أزمة غزة الإنسانية.. خبير يشرح
رئيس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
55 دائرة في 13 محافظة.. تفاصيل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي خالد الغندور  بنجم الاهلي إمام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :كل التوفيق لك يا إمام يا افضل لاعب في مصر بلا جدال  و اتمني  ان تقود مصر  لنتائج رائعة في كأس الأمم و بعدها كأس العالم و في النهاية اشكر الله دائما .

و كان قد كشف إمام عاشور، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عن سبب بكائه في مباراة الفراعنة ونيجيريا الودية.

وكتب إمام عاشور عبر ستوري انستجرام: “الحمد لله الذي شفاني وعفاني ومن علي بالنعمة بعد الابتلاء”.

وتابع: “ربنا من عليا بالشفاء بعد فترة غياب واصابتين ورا بعض مرحلة كانت صعبة عليا أوي وكان ممكن مقدرش ارجع ألعب كورة تاني”.

وأضاف: “كل دا جه في بالس لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر بيه  ومش مستني لقطة أو إدعاء لان اللي عدى عليا كان صعب أوي”.

خالد الغندور الاهلي إمام عاشور تصريحات خالد الغندور

