جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وذكر الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها

وكشف الدفاع المدني بغزة وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.

وحذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، من أن إسرائيل تواصل مضاعفة خروقاتها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بدل الالتزام بواجباتها كقوة احتلال، مؤكدًا أنها لم توقف حربها على قطاع غزة رغم القرارات الأممية والدولية الصادرة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها منصور، أمس الثلاثاء، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث شدد على أن إسرائيل تواصل عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، في انتهاك واضح لقرارات محكمة العدل الدولية.

وأوضح منصور أن محكمة العدل الدولية أقرت بشكل “لا لبس فيه” التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بما يشمل تسهيل عمل الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أن إسرائيل – بحسب قوله – تواصل تعطيل عمل الوكالة ومنعها من أداء مهامها الإنسانية.

وأشار إلى أن رد إسرائيل على قرارات المحكمة لم يكن الالتزام بها، بل “مضاعفة الخروقات” واستمرار حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية، واستخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب.

وانتقد منصور اقتحام القوات الإسرائيلية مجمع الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ورفع العلم الإسرائيلي بعد إزالة علم الأمم المتحدة، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك صارخ لحرمة مقر أممي”.

