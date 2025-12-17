الأفضل لم يأت بعد.. ترامب يعلن خطابًا متلفزًا إلى الشعب الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلقي خطابًا متلفزًا «إلى الأمة» مساء اليوم الأربعاء من البيت الأبيض، مؤكدًا أن العام الجاري كان «ممتازًا» منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، ومشيرًا إلى أن «الأفضل لم يأتِ بعد».

وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «أيها المواطنون الأمريكيون، سأتوجه إلى الأمة غدًا مساءً في خطاب مباشر من البيت الأبيض عند الساعة التاسعة»، مضيفًا أن الولايات المتحدة شهدت «عامًا رائعًا».

نجاحات تاريخية

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس سيتحدث إلى الأمريكيين عن «نجاحاته التاريخية هذا العام»، كما سيلمح إلى «بعض القرارات المرتقبة خلال العام المقبل». وأشارت إلى أن الخطاب سيتناول بشكل أساسي ملفي الهجرة والاقتصاد.

وتأتي لهجة التفاؤل التي يتبناها ترامب وإدارته في وقت تعكس فيه استطلاعات الرأي قلقًا متزايدًا لدى الأمريكيين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يثير مخاوف داخل الحزب الجمهوري مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، المقررة بعد أقل من عام.

استطلاعات الرأي

وتشير التقارير إلى أن جزءًا من خيبة الأمل الشعبية يرتبط بالسياسة الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على فرض الرسوم الجمركية، وهو ما دفع بعض الأصوات المحافظة إلى دعوة الرئيس للتركيز بصورة أكبر على القضايا الداخلية.

وفي سياق متصل، صعد ترامب من لهجته تجاه نتائج استطلاعات الرأي، معبرًا عن استيائه عبر «تروث سوشيال»، حيث كتب: «متى سيقال أخيرًا إنني أنشأت، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا؟ ومتى سيدرك الناس ما يحدث فعلاً؟».

من جانبه، دعا نائب الرئيس جي دي فانس الأمريكيين إلى التحلي بالصبر، محملًا الإدارة الديمقراطية السابقة برئاسة جو بايدن مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الحالية. وقال خلال زيارة إلى ولاية بنسلفانيا إن «روما لم تُبنَ في يوم واحد»، معتبرًا أن «ما أفسده جو بايدن لن يصلح في أسبوع».

وأضاف فانس: «يجب أن نواصل العمل وأن نثابر لإعادة الوظائف الجيدة والأموال إلى الولايات المتحدة».

ويذكر أن آخر خطاب مماثل ألقاه ترامب إلى الأمة كان في 21 يونيو الماضي، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران، بحضور نائبه ووزيري الدفاع والخارجية.