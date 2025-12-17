قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الأفضل لم يأت بعد.. ترامب يعلن خطابًا متلفزًا إلى الشعب الأمريكي

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلقي خطابًا متلفزًا «إلى الأمة» مساء اليوم الأربعاء من البيت الأبيض، مؤكدًا أن العام الجاري كان «ممتازًا» منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، ومشيرًا إلى أن «الأفضل لم يأتِ بعد».

وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «أيها المواطنون الأمريكيون، سأتوجه إلى الأمة غدًا مساءً في خطاب مباشر من البيت الأبيض عند الساعة التاسعة»، مضيفًا أن الولايات المتحدة شهدت «عامًا رائعًا».

نجاحات تاريخية

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس سيتحدث إلى الأمريكيين عن «نجاحاته التاريخية هذا العام»، كما سيلمح إلى «بعض القرارات المرتقبة خلال العام المقبل». وأشارت إلى أن الخطاب سيتناول بشكل أساسي ملفي الهجرة والاقتصاد.

وتأتي لهجة التفاؤل التي يتبناها ترامب وإدارته في وقت تعكس فيه استطلاعات الرأي قلقًا متزايدًا لدى الأمريكيين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يثير مخاوف داخل الحزب الجمهوري مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، المقررة بعد أقل من عام.

استطلاعات الرأي

وتشير التقارير إلى أن جزءًا من خيبة الأمل الشعبية يرتبط بالسياسة الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على فرض الرسوم الجمركية، وهو ما دفع بعض الأصوات المحافظة إلى دعوة الرئيس للتركيز بصورة أكبر على القضايا الداخلية.

وفي سياق متصل، صعد ترامب من لهجته تجاه نتائج استطلاعات الرأي، معبرًا عن استيائه عبر «تروث سوشيال»، حيث كتب: «متى سيقال أخيرًا إنني أنشأت، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا؟ ومتى سيدرك الناس ما يحدث فعلاً؟».

من جانبه، دعا نائب الرئيس جي دي فانس الأمريكيين إلى التحلي بالصبر، محملًا الإدارة الديمقراطية السابقة برئاسة جو بايدن مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الحالية. وقال خلال زيارة إلى ولاية بنسلفانيا إن «روما لم تُبنَ في يوم واحد»، معتبرًا أن «ما أفسده جو بايدن لن يصلح في أسبوع».

وأضاف فانس: «يجب أن نواصل العمل وأن نثابر لإعادة الوظائف الجيدة والأموال إلى الولايات المتحدة».

ويذكر أن آخر خطاب مماثل ألقاه ترامب إلى الأمة كان في 21 يونيو الماضي، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران، بحضور نائبه ووزيري الدفاع والخارجية.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
انتخابات
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
