الصين تتهم الفلبين بتحرّيف الحقائق بشأن حادثة جزيرة مرجانية

اتهمت وزارة الدفاع الصينية الفلبين اليوم الأربعاء، بتشويه الحقائق حول حادثة تورط فيها خفر السواحل الصيني وصيادون فلبينيون بالقرب من شعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي.

قال خفر السواحل في مانيلا إن ثلاثة صيادين فلبينيين أصيبوا بجروح وتضررت سفينتان للصيد عندما قطعت سفن خفر السواحل الصينية حبال مراسيهم وأطلقت خراطيم المياه بالقرب من شعاب سابينا يوم الجمعة، وهي أعمال ندد بها وزير الدفاع الفلبيني ووصفها بأنها "خطيرة" و"لا إنسانية".

دافعت الوزارة الصينية عن تصرفات خفر السواحل التابع لها ووصفتها بأنها "معقولة وقانونية ومهنية ومنضبطة"، وتعهدت "باتخاذ تدابير قوية وفعالة" رداً على "جميع أعمال التعدي والاستفزاز"، وذلك وفقاً للبيان الذي نُشر على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة الصينية إن "الجانب الفلبيني جمع عدداً كبيراً من السفن بطريقة منظمة ومتعمدة للتسلل بشكل غير قانوني" إلى بحيرة الجزيرة المرجانية.

وأضاف التقرير: "بل إن أفراداً فلبينيين هددوا خفر السواحل الصيني الموجود في الموقع بسكين".

تقع شعاب سابينا، التي تشير إليها الصين باسم شعاب شيانبين والفلبين باسم شعاب إسكودا، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على بعد 150 كم (95 ميلاً) غرب مقاطعة بالاوان.

تزعم الصين سيادتها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، وهو ممر مائي يدعم تجارة سنوية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار. وتتداخل المناطق التي تطالب بها بكين مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.