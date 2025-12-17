قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تتهم الفلبين بتحرّيف الحقائق بشأن حادثة جزيرة مرجانية

الصين
الصين
محمد على

اتهمت وزارة الدفاع الصينية الفلبين اليوم الأربعاء، بتشويه الحقائق حول حادثة تورط فيها خفر السواحل الصيني وصيادون فلبينيون بالقرب من شعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي.

قال خفر السواحل في مانيلا إن ثلاثة صيادين فلبينيين أصيبوا بجروح وتضررت سفينتان للصيد عندما قطعت سفن خفر السواحل الصينية حبال مراسيهم وأطلقت خراطيم المياه بالقرب من شعاب سابينا يوم الجمعة، وهي أعمال ندد بها وزير الدفاع الفلبيني ووصفها بأنها "خطيرة" و"لا إنسانية".

دافعت الوزارة الصينية عن تصرفات خفر السواحل التابع لها ووصفتها بأنها "معقولة وقانونية ومهنية ومنضبطة"، وتعهدت "باتخاذ تدابير قوية وفعالة" رداً على "جميع أعمال التعدي والاستفزاز"، وذلك وفقاً للبيان الذي نُشر على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة الصينية إن "الجانب الفلبيني جمع عدداً كبيراً من السفن بطريقة منظمة ومتعمدة للتسلل بشكل غير قانوني" إلى بحيرة الجزيرة المرجانية.

وأضاف التقرير: "بل إن أفراداً فلبينيين هددوا خفر السواحل الصيني الموجود في الموقع بسكين".

تقع شعاب سابينا، التي تشير إليها الصين باسم شعاب شيانبين والفلبين باسم شعاب إسكودا، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على بعد 150 كم (95 ميلاً) غرب مقاطعة بالاوان.

تزعم الصين سيادتها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، وهو ممر مائي يدعم تجارة سنوية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار. وتتداخل المناطق التي تطالب بها بكين مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

خفر السواحل الفلبيني خفر السواحل الصيني جزيرة لوزون الصين فيلبين صيادون فلبينيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

د.أحمد الشرقاوي،

قطاع المعاهد الأزهرية: ذوو الهمم لم يكونوا يومًا هامشًا في التاريخ الإسلامي

مفتي الجمهورية

تواضع العلماء.. مفتي الجمهورية يقبل يد طفلة من ذوي الإعاقة ويحتضن آخرين

وكيل الأزهر

محمد الضويني: اهتمام الأزهر بالأشخاص ذوي الإعاقة ينبع من رسالته الدينية والإنسانية

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد