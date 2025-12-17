قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات مجلس النواب.. طوابير السيدات والشباب تزين المشهد في أبو كبير بمحافظة الشرقية
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. مشاهد من الساعات الأولى لفتح باب التصويت
طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات عارمة في المجر.. هل تجبر زعيم البلاد على الرحيل؟

أوروبان وميلوني
أوروبان وميلوني
محمد على

خرج المجريون في الشوارع مطالبين باستقالة الحكومة، وفق ما ذكرت صحيفة “أرجومينتي إي فاكتي”.

قالت الصحيفة، يقود المرشح لرئاسة الوزراء في المجر وزعيم حزب تيسا المعارض، بيتر ماجيار، احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد منذ عدة أيام، مطالبًا باستقالة الحكومة.

ووفق ما ذكرت شبكة آر تي، قال الباحث السياسي فاديم تروخاتشوف: "المظاهرات في أوروبا جزء طبيعي من الحياة، وليست أمرا غير مألوف. لا يهم عن أي دولة أوروبية نتحدث؛ فهذا جزء من ثقافة أوروبا السياسية. يخرج كل من المعارضة وأنصار الحزب الحاكم وأوربان إلى الشوارع للاحتجاج. لن تكون هناك ثورة. ببساطة، بدأت الاستعدادات للانتخابات، التي ستُجرى هذا الربيع، بقوة".

وتابع: "وانطلاقا من أن فرص ماجيار، بالنظر إلى موقفه المؤيد لأوروبا وعدائه المعروف لروسيا، أولاً، أوربان في السلطة منذ حوالي 15 عامًا، وهو حاضر في السياسة المجرية منذ أوائل التسعينيات. أصبحت شخصيته مصدر إزعاج للأوساط الليبرالية التي تدعو إلى مزيد من التكامل مع الاتحاد الأوروبي".

وأردف: "ثانيًا، كثيرون، لا يؤيد في المجر موقف أوربان المتشدد مع البيروقراطيين الأوروبيين، لأنه يحرم البلاد من عشرات مليارات الدولارات؛ ثالثًا، ماجيار مرشح قوي يحظى بشعبية واسعة بين السكان".

ووفقًا لتروخاتشوف، "من المرجح أن تسفر انتخابات أبريل عن فوز حزب أوربان واستمراره في رئاسة الوزراء، لكنه سيخسر أغلبيته البرلمانية. ومن المتوقع أن يتشكل ائتلاف من أحزاب المعارضة، ومن خلاله، قد يتمكنون من السيطرة على أغلبية المقاعد في البرلمان".

أوروبان المجر مظاهرات الرئاسة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى السنغال، خالد عارف

سفير مصر بداكار: ندعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب بين دول الجنوب

انتخابات التطبيقيين

بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

النقل السياحي

ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد