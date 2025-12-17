خرج المجريون في الشوارع مطالبين باستقالة الحكومة، وفق ما ذكرت صحيفة “أرجومينتي إي فاكتي”.

قالت الصحيفة، يقود المرشح لرئاسة الوزراء في المجر وزعيم حزب تيسا المعارض، بيتر ماجيار، احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد منذ عدة أيام، مطالبًا باستقالة الحكومة.

ووفق ما ذكرت شبكة آر تي، قال الباحث السياسي فاديم تروخاتشوف: "المظاهرات في أوروبا جزء طبيعي من الحياة، وليست أمرا غير مألوف. لا يهم عن أي دولة أوروبية نتحدث؛ فهذا جزء من ثقافة أوروبا السياسية. يخرج كل من المعارضة وأنصار الحزب الحاكم وأوربان إلى الشوارع للاحتجاج. لن تكون هناك ثورة. ببساطة، بدأت الاستعدادات للانتخابات، التي ستُجرى هذا الربيع، بقوة".

وتابع: "وانطلاقا من أن فرص ماجيار، بالنظر إلى موقفه المؤيد لأوروبا وعدائه المعروف لروسيا، أولاً، أوربان في السلطة منذ حوالي 15 عامًا، وهو حاضر في السياسة المجرية منذ أوائل التسعينيات. أصبحت شخصيته مصدر إزعاج للأوساط الليبرالية التي تدعو إلى مزيد من التكامل مع الاتحاد الأوروبي".

وأردف: "ثانيًا، كثيرون، لا يؤيد في المجر موقف أوربان المتشدد مع البيروقراطيين الأوروبيين، لأنه يحرم البلاد من عشرات مليارات الدولارات؛ ثالثًا، ماجيار مرشح قوي يحظى بشعبية واسعة بين السكان".

ووفقًا لتروخاتشوف، "من المرجح أن تسفر انتخابات أبريل عن فوز حزب أوربان واستمراره في رئاسة الوزراء، لكنه سيخسر أغلبيته البرلمانية. ومن المتوقع أن يتشكل ائتلاف من أحزاب المعارضة، ومن خلاله، قد يتمكنون من السيطرة على أغلبية المقاعد في البرلمان".