العراق وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل اليوم /الأربعاء/، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه جرى - خلال اللقاء - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والاتحاد الأوروبي عموما، وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.



شهد اللقاء، وفقا للبيان، "التأكيد على رغبة البلدين في توسيع التعاون، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة، ولاسيما في قطاع الطاقة، وفي مجالات اقتصادية وتعليمية وأمنية".