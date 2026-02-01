قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كاتب يكشف أسرار كتابه الجديد «الطريق إلى مكة»| فيديو

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف الكاتب والرحالة عمرو سليم تفاصيل كتابه الجديد “الطريق إلى مكة”، الذي يوثق رحلته من القاهرة إلى مكة المكرمة بالدراجة الهوائية. 

وأكد أن الرحلة لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل تجربة إنسانية وروحانية غيّرت نظرته للحياة بالكامل.

الكنز في الرحلة لا في الوصول

وأوضح سليم، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، أن فكرة الكتاب تقوم على أن الكنز الحقيقي يكمن في الرحلة نفسها وليس في الوصول، مشيرًا إلى الدروس التي تعلمها في الصبر وقوة التحمل واكتشاف الذات، خاصة مع مسافات تصل إلى 140 كيلومترًا يوميًا عبر طرق صحراوية صعبة.

الدراجة الهوائية رمز للحرية والانسجام مع الطبيعة

وقال إن استخدام الدراجة الهوائية كان رمزًا للحرية والانسجام مع الطبيعة، كما أنها وسيلة صديقة للبيئة تعكس فلسفته في السفر البسيط والعميق، مؤكّدًا أن التجربة حملت قيمة إنسانية وروحية كبيرة.

تجربة إنسانية وروحانية متنوعة

وأضاف أن الكتاب لا يقتصر على الجانب الديني، بل يوثق تجربة إنسان يسعى وراء حلمه، من خلال مواقف إنسانية والتفاعل مع الأشخاص الذين قابلهم على الطريق، إضافة إلى لحظات التأمل والخلوة التي منحت الرحلة بعدًا من السلام الداخلي.

لحظات مؤثرة في مكة والمدينة المنورة

وروى سليم مواقف مؤثرة عاشها في المدينة المنورة ومكة، من لقاءات مع حجاج من جنسيات مختلفة إلى مشاهد روحانية داخل المسجد النبوي والحرم المكي، مؤكدًا أن الرحلة كانت شحنًا إيمانيًا وإنسانيًا أعادته مختلفًا وأكثر يقينًا، ومستعدًا لتكرار التجربة مرة أخرى.

الطريق إلى مكة مكة المكرمة عمرو سليم

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا
