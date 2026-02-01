قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
بتصميم فريد .. MaxPad I10 S Pro جهاز لوحي ثوري إليك أهم المواصفات

جهاز BMAX I10 S Pro
جهاز BMAX I10 S Pro
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي متين وذا مواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز MaxPad I10 S Pro وهو جهاز لوحي متين يعمل بنظام أندرويد، مصمم لتحمل الظروف القاسية ويضمن موثوقية عالية في الاستخدام اليومي.

 صُمم MaxPad I10 S Pro خصيصًا للأعمال الصناعية، والمغامرات الخارجية، والسفر، والملاحة، والترفيه، ويركز على المتانة، وعمر البطارية الطويل، والأداء المستقر. يعمل بنظام أندرويد 14، مما يوفر تجربة استخدام عصرية وسلسة وآمنة فور إخراجه من العلبة.

يتوفر جهاز BMAX I10 S Pro حاليًا بسعر مخفض قدره 199.99 دولارًا أمريكيًا ، مما يجعله خيارًا ممتازًا كجهاز لوحي متين يعمل بنظام أندرويد في هذه الفئة. كما يمكن للمشترين تسجيل أجهزتهم للحصول على ضمان ممتد لمدة 18 شهرًا، مما يوفر راحة بال إضافية للاستخدام طويل الأمد في الأماكن الخارجية والصناعية.
يأتي الجهاز اللوحي بشهادة IP68، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار والصدمات. وقد اجتاز اختبار السقوط من ارتفاع 1.2 متر، ويمكنه البقاء على عمق 1.5 متر تحت الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. 

صُنع هيكل الجهاز اللوحي من بلاستيك عالي المتانة، مع زوايا سميكة مقاومة للصدمات ومنافذ محكمة الإغلاق، مما يضمن الحماية أثناء الاستخدام الشاق. كما أنه مصمم للعمل في درجات حرارة قصوى، من -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية.

جهاز BMAX I10 S Pro

تجربة العرض واللمس

تتميز شاشة IPS LCD مقاس 10.1 بوصة بدقة FHD+ تبلغ 1920 × 1200 بكسل مع تقنية التغليف الكامل داخل الخلايا. 

تبدو الألوان زاهية، والسطوع قوي، وتبقى الشاشة واضحة حتى في الهواء الطلق. الزجاج المقوى مقاوم للخدش والانفجار. تضمن خاصية اللمس المتعدد بعشر نقاط تحكمًا دقيقًا وسريع الاستجابة، حتى أثناء الاستخدام الميداني.

الأداء والكاميرا والبطارية

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Unisoc T616 ثماني النواة ووحدة معالجة رسوميات Mali-G57، مما يتيح له أداء مهام متعددة بسلاسة، والتنقل، والعمل المكتبي، ومشاهدة الوسائط المتعددة. 

يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت مع إمكانية توسيعها افتراضيًا إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت. 

توفر بطاريته بسعة 10000 مللي أمبير استخدامًا طويل الأمد، مما يدعم فترات عمل ممتدة دون الحاجة إلى شحن متكرر. 

يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مناسبة لإجراء مكالمات الفيديو، والمسح الضوئي، وتوثيق المستندات.


الميزات الرئيسية

-نظام التشغيل أندرويد 14
-تصميم مقاوم للماء والغبار والصدمات بمعيار IP68
-شاشة IPS مقاس 10.1 بوصة بدقة FHD+ مع زجاج مقوى
-معالج Unisoc T616 
-ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 14 جيجابايت (6 جيجابايت + 8 جيجابايت افتراضية)

-سعة تخزين 128 جيجابايت
-بطارية طويلة العمر بسعة 10000 مللي أمبير
-يدعم شبكات الجيل الرابع LTE العالمية وشريحتي SIM
-نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام بيدو، ونظام غلوناس، ونظام غاليليو 

