شوبير: الكاف يستعد لإصلاح التحكيم بعد أزمة نهائي إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، عن كواليس تحركات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقب الجدل الكبير الذي أعقب نهائي بطولة إفريقيا الأخير.

وأوضح شوبير أن الكاف قرر اتخاذ خطوتين مهمتين، الأولى معلنة، وهي تعديل اللوائح الخاصة بالعقوبات بعد موجة الانتقادات التي طالت العقوبات المخففة عقب النهائي. وأشار إلى أن رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، دعا إلى إعادة هيكلة النظام ووضع آلية أكثر صرامة ووضوحًا لمعاقبة المخالفين.

أما الخطوة الثانية، بحسب شوبير، فهي غير معلنة رسميًا وتتعلق بتحسين منظومة التحكيم الإفريقي، بعد تصاعد الانتقادات والهجوم على الحكام في المباريات الأخيرة، خصوصًا بعد التغيير الذي شهدته اللجنة السابقة وتعيين لجنة جديدة لم تُكشف هويتها أو مسؤولياتها بعد. وأضاف شوبير أن موتسيبي يسعى لإصلاح المنظومة لضمان مصداقية التحكيم واستعادة ثقة الجماهير.

وفي سياق متصل، نفى شوبير أي استبعاد للحكم جاك ندالا، الذي أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية، من قائمة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم، مؤكدًا أن التقرير النهائي للمباراة أنصفه ولم يسجل عليه المراقبون أي أخطاء تستدعي الاستبعاد.

وأشار شوبير إلى أن هذه التحركات تهدف إلى وضع معايير أكثر صرامة للانضباط والتحكيم داخل القارة الإفريقية، مع محاولة حل الأزمات التي ظهرت مؤخرًا في الفترة الأخيرة.