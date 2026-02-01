شوبير: ياسر إبراهيم وزيزو قد يغيبان عن مواجهة البنك الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن احتمالية غياب الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد مصطفى زيزو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة البنك الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن ياسر إبراهيم تعرض لإصابة شد خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز أمس، فيما يعاني زيزو من إجهاد قد يتحول أيضًا إلى شد، مشيرًا إلى أن الثنائي من المرجح أن يكون خارج قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي.

وأوضح شوبير أن الفريق عائد حاليًا من رحلة طيران استغرقت نحو 6 ساعات بعد مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي انتهت بالتعادل 1-1، مؤكدًا أن جميع لاعبي الأهلي يعانون من إرهاق السفر، وهو ما قد يؤثر على جاهزية بعض اللاعبين.

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، بعد أن اختتم الفريق مواجهاته بدوري أبطال إفريقيا بالجولة الرابعة من دور المجموعات.