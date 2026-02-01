قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
أحمد شوبير يطالب الخطيب بحماية وليد صلاح الدين

منار نور

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسائل قوية إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا إياه بدعم وحماية وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»، إن حديثه عن وليد صلاح الدين يأتي من منطلق دوره كمدير للكرة والمسئول عن إدارة المنظومة الكروية داخل النادي، مؤكدًا أن هذا المنصب يتطلب مساندة واضحة من إدارة الأهلي، وعلى رأسها رئيس النادي، من أجل توفير الحماية والدعم اللازمين.

ووجه رسالة مباشرة إلى محمود الخطيب، مطالبًا إياه بحماية جميع عناصر المنظومة التي تعمل داخل النادي، سواء مديرين أو مدربين أو لاعبين، مشددًا على أن الهجوم أو الطعن في مدير الكرة من داخل النادي أمر غير مقبول.

وأكد أن حماية وليد صلاح الدين واجب إداري، مشيرًا إلى أن الأهلي نادٍ كبير يجب أن تكون فيه المساندة والدعم لأبنائه، سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو مسئولين، داعيًا رئيس النادي إلى الوقوف بجانبهم وتقدير جهودهم.

جانب من الاجتماع

جهاز حماية المنافسة يطلق الدورة الـ14 من نموذج المحاكاة بالقرية الذكية

جانب من الندوة

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% بحلول 2030

صورة ارشيفية

سلامة الغذاء: تصدير 5560 رسالة غذائية وضبط مصنع غير مرخص للمكملات

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

