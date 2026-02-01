أحمد شوبير يطالب الخطيب بحماية وليد صلاح الدين

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسائل قوية إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا إياه بدعم وحماية وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»، إن حديثه عن وليد صلاح الدين يأتي من منطلق دوره كمدير للكرة والمسئول عن إدارة المنظومة الكروية داخل النادي، مؤكدًا أن هذا المنصب يتطلب مساندة واضحة من إدارة الأهلي، وعلى رأسها رئيس النادي، من أجل توفير الحماية والدعم اللازمين.

ووجه رسالة مباشرة إلى محمود الخطيب، مطالبًا إياه بحماية جميع عناصر المنظومة التي تعمل داخل النادي، سواء مديرين أو مدربين أو لاعبين، مشددًا على أن الهجوم أو الطعن في مدير الكرة من داخل النادي أمر غير مقبول.

وأكد أن حماية وليد صلاح الدين واجب إداري، مشيرًا إلى أن الأهلي نادٍ كبير يجب أن تكون فيه المساندة والدعم لأبنائه، سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو مسئولين، داعيًا رئيس النادي إلى الوقوف بجانبهم وتقدير جهودهم.