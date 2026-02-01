قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية..وتسليمها للمدارس الأحد
الحرس الثوري الإيراني: وجود المجموعات البحرية الأجنبية في المنطقة حرب نفسية
زلزال بقوة 5.2 ريختر يهز عسلوية في جنوب إيران.. لا تقارير فورية عن خسائر
9 غيابات في صفوف الزمالك أمام المصري بموقعة الكونفدرالية
قمة القاهرة بين الرئيس السيسي والملك عبدالله.. شراكة استراتيجية في لحظة فارقة
إيران تُصنف جيوش الاتحاد الأوروبي كـ«منظمات إرهابية».. تصعيد جديد يُهدّد العلاقات الدولية
الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
عقوبات الكاف تقلب المشهد.. السنغال تختار الصمت وموتسيبي يفتح باب التغيير
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مجدي عبد الغني: شوبير عنده عيون جوه الأهلي

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
منار نور

أكد مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، أن تعليقه على أزمة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي تتعلق بتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، جاء استنادًا إلى تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»، أنه اعتمد على ما ذكره أحمد شوبير، مشيرًا إلى أن الأخير يمتلك مصادر داخل النادي الأهلي تجعله على دراية بما يحدث داخل الفريق، سواء من خلافات أو تصالح بين اللاعبين.

وأضاف أن وجود مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، وسط اللاعبين يجعله قريبًا من كواليس الفريق، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن ينقل هذه الأجواء إلى والده، وهو ما يمنح أحمد شوبير اطلاعًا مستمرًا على تفاصيل ما يدور داخل الفريق.

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

