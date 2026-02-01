مجدي عبد الغني: شوبير عنده عيون جوه الأهلي

أكد مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، أن تعليقه على أزمة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي تتعلق بتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، جاء استنادًا إلى تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»، أنه اعتمد على ما ذكره أحمد شوبير، مشيرًا إلى أن الأخير يمتلك مصادر داخل النادي الأهلي تجعله على دراية بما يحدث داخل الفريق، سواء من خلافات أو تصالح بين اللاعبين.

وأضاف أن وجود مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، وسط اللاعبين يجعله قريبًا من كواليس الفريق، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن ينقل هذه الأجواء إلى والده، وهو ما يمنح أحمد شوبير اطلاعًا مستمرًا على تفاصيل ما يدور داخل الفريق.