مجدي عبد الغني: حسام حسن يفتقد البلاغة الإعلامية.. وتوروب تحت التقييم

علق مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن أزمة الكرة المصرية أعمق من مجرد تصريحات.

وقال عبد الغني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: «حسام حسن مش مفوه زي الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه، الجوهري كان لما بيتكلم بيطلع جمل وعبارات مميزة، إنما حسام أحيانًا بيخونه التعبير».

وأضاف أن الحديث عن تطوير الدوري ليس جديدًا، موضحًا: «كلنا عارفين إن الدوري محتاج تطوير، ومفيش دوري في العالم بـ21 فريق، ولا دوري بيتلعب من غير جدول ثابت للملاعب والمنافسين، والدوري الثاني أصلًا محدش يعرف عنه حاجة».

وطالب عبد الغني بتقليل عدد أندية الدوري إلى 16 فريقًا على أقصى تقدير، حال وجود نية حقيقية لتطوير الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الدوري في جيله كان يقام بمشاركة 14 فريقًا فقط.

وانتقد نجم الكرة المصرية السابق سياسة التعاقدات ورواتب اللاعبين، قائلًا: «سقف التعاقدات معمول غلط، واللاعبين لو خرجوا لأي دوري تاني مش هيقدموا نفس المستوى رغم إنهم بياخدوا ملايين».

كما تطرق عبد الغني للحديث عن أزمة بعض المراكز، خاصة مركز الظهير الأيسر، مؤكدًا صعوبة الاعتماد على لاعبين من أندية غير جماهيرية في المباريات الكبرى بسبب عدم اعتيادهم اللعب تحت ضغط جماهيري كبير.

واختتم حديثه بالتعليق على المدير الفني للنادي الأهلي، قائلًا: «بيس توروب المدير الفني للأهلي لسه ما نعرفش نحكم عليه، ولا نقدر نقول نجح أو فشل، ولسه ما نعرفش مية سقع ولا لسه عارف حاجة».