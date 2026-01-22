كريم رمزي يرد على تصريحات حسام حسن: زيادة عدد المحترفين الأجانب هي الحل لتطوير الدوري والمنتخب

أثار حديث الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حول ضرورة تقليل عدد اللاعبين الأجانب في أندية الدوري المصري، بسبب تأثيرهم السلبي على المنتخب الوطني، حالة من الجدل في الوسط الكروي.



وفي هذا السياق، طرح الإعلامي كريم رمزي وجهة نظر مختلفة، مؤكدًا أن فتح الباب أمام عدد أكبر من المحترفين الأجانب قد يكون هو الحل الحقيقي لتطوير الكرة المصرية، سواء على مستوى الدوري أو المنتخب.



وأوضح رمزي أن زيادة عدد الأجانب ستساهم في ضبط سوق الانتقالات المحلي، وتقليل المبالغات في أسعار اللاعبين المصريين، خاصة في ظل محدودية عدد المواهب المتاحة، مشيرًا إلى أن قدرة الأندية على الاستعانة بلاعبين من الخارج ستمنع الاحتكار وترفع العبء المالي عن الأندية.



وأضاف أن وجود لاعبين أجانب ذوي جودة عالية سيعزز من قوة المنافسة داخل الدوري، حيث ستتجه الأندية الكبرى لضم الأجانب، بينما يحصل اللاعبون المحليون المميزون على فرص أكبر للمشاركة مع باقي الفرق، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستواهم الفني.



وأشار رمزي إلى أن فتح باب التعاقدات الأجنبية دون قيود سيشجع الأندية أيضًا على تسهيل احتراف لاعبيها المحليين في أوروبا، دون مغالاة أو تعقيدات، ما يجعل تجربة الاحتراف الخارجي أكثر جاذبية للاعب المصري.



وانتقد رمزي سياسة تقليل عدد الأجانب، معتبرًا أنها تؤدي إلى تضييق السوق وندرة اللاعب المحلي الموهوب، وهو ما يرفع أسعاره بشكل مبالغ فيه، ويقلل من فرص خروجه للاحتراف الخارجي.



واستشهد بتجربة منع الحراس الأجانب في الدوري المصري، مؤكدًا أنها لم تحقق النجاح المرجو، بدليل غياب حراس مرمى محليين قادرين على منافسة أسماء عالمية مثل بونو أو ميندي.



وأكد أن المنافسة اليومية بين اللاعب المحلي ونظرائه الأجانب ستسهم في رفع المستوى الفني، وهو ما يصب في مصلحة المنتخب الوطني، خاصة مع وجود عناصر محترفة في أوروبا وأخرى تخوض منافسات قوية داخل الدوري.



واقترح رمزي وضع شروط فنية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، مثل مشاركتهم الدولية مع منتخباتهم في مختلف المراحل السنية، لضمان جودة العناصر الأجنبية وتحقيق أقصى استفادة فنية.



واختتم كريم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الفكرة تحتاج إلى دراسة أعمق، لكنها تمثل خروجًا ضروريًا عن الأفكار التقليدية، مشددًا على أن الاعتماد الكامل على اللاعب المحلي بحجة منحه الفرصة هو اعتراف غير مباشر بعدم قدرتنا على التطور، ولن يقود الكرة المصرية إلى المنافسة على المستويات الكبرى.