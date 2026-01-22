حسام حسن: شاركنا في واحدة من أصعب البطولات فنيا خلال كأس الأمم الأخيرة

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفريق سيخوض فترة إعداد قوية تتسم بالالتزام والجدية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المباريات القادمة.

وأشار إلى أن الدعم المعنوي الذي يحظى به المنتخب يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين لبذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي اليوم: «الفترة الماضية عملنا تجارب مع مدربين أجانب لتقييم لاعبين وتصعيد عنصرين للمنتخب، ولكن خلال الفترة الأخيرة ضممت 10 عناصر جديدة للفريق. أرجو من الجميع احترام بعضهم داخل مصر ليحترمنا الآخرون خارجها».

وأضاف المدير الفني: «الجهاز الفني واللاعبون مدركون حجم المسؤولية، وأنا واثق من قدراتهم على تقديم مستويات قوية تليق باسم الكرة المصرية وإسعاد جماهيرنا داخل مصر وخارجها».

وتطرق حسام حسن إلى مشاركات المنتخب الأخيرة في بطولة كأس أمم إفريقيا، قائلاً: «شاركنا في واحدة من أصعب البطولات فنيًا، ونشكر المملكة المغربية على التنظيم المميز من ملاعب وتجهيزات، حيث كانت البطولة بمستوى عالٍ جدًا».