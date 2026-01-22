قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حمزة شعيب

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين للمعرض، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026، تحت شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً».

واطّلع وزير الشباب والرياضة خلال جولته على مكونات جناح الوزارة، والذي يضم عددًا من المعارض المتنوعة التي تستعرض جهود وأنشطة قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها: "تنمية النشء، وتنمية الشباب، وتمكين الشباب، والبرلمان والتعليم المدني، والتنمية الرياضية"، بما يعكس الدور التوعوي والثقافي والتنموي الذي تقوم به الوزارة في بناء الإنسان المصري.

كما يشهد جناح وزارة الشباب والرياضة تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والندوات الحوارية، ضمن أجندة متكاملة للبرنامج الثقافي، تم إعدادها بمشاركة جميع الإدارات المركزية بالوزارة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مشاركة وزارة الشباب والرياضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لدمج الثقافة في مسارات بناء الوعي وتنمية الشخصية الوطنية للشباب، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالبعد الثقافي والفكري جنباً إلى جنب مع الأنشطة الرياضية.

وقال وزير الشباب والرياضة:«معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أحد أهم المنصات الثقافية في المنطقة، ومشاركة وزارة الشباب والرياضة تعكس إيماننا بدور الثقافة في بناء وعي النشء والشباب، وصقل مهاراتهم الفكرية، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم».

وأضاف:«حرصنا من خلال جناح الوزارة على تقديم محتوى متنوع يُبرز جهود قطاعات الوزارة المختلفة، ويؤكد التكامل بين البرامج الشبابية والثقافية والتعليمية، بما يواكب استراتيجية بناء الإنسان المصري».

ووجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، على الدعم والتعاون المستمر، كما أشاد بحسن التنظيم الذي يقدمه مركز مصر للمعارض الدولية.

وشهدت الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، تكريماً لمسيرته الإبداعية الثرية في مجال رسوم كتب الأطفال، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

وزير الشباب والرياضة معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الأرصاد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض حاد في الحرارة الساعات المقبلة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026|صور

منحة العمالة غير المنتظمة في رمضان 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية

منحة العمالة غير المنتظمة في رمضان 2026.. خطوات الاستعلام الرسمية

بالصور

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد