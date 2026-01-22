وزير الرياضة يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين للمعرض، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026، تحت شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً».

واطّلع وزير الشباب والرياضة خلال جولته على مكونات جناح الوزارة، والذي يضم عددًا من المعارض المتنوعة التي تستعرض جهود وأنشطة قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها: "تنمية النشء، وتنمية الشباب، وتمكين الشباب، والبرلمان والتعليم المدني، والتنمية الرياضية"، بما يعكس الدور التوعوي والثقافي والتنموي الذي تقوم به الوزارة في بناء الإنسان المصري.

كما يشهد جناح وزارة الشباب والرياضة تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والندوات الحوارية، ضمن أجندة متكاملة للبرنامج الثقافي، تم إعدادها بمشاركة جميع الإدارات المركزية بالوزارة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مشاركة وزارة الشباب والرياضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لدمج الثقافة في مسارات بناء الوعي وتنمية الشخصية الوطنية للشباب، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالبعد الثقافي والفكري جنباً إلى جنب مع الأنشطة الرياضية.

وقال وزير الشباب والرياضة:«معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أحد أهم المنصات الثقافية في المنطقة، ومشاركة وزارة الشباب والرياضة تعكس إيماننا بدور الثقافة في بناء وعي النشء والشباب، وصقل مهاراتهم الفكرية، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم».

وأضاف:«حرصنا من خلال جناح الوزارة على تقديم محتوى متنوع يُبرز جهود قطاعات الوزارة المختلفة، ويؤكد التكامل بين البرامج الشبابية والثقافية والتعليمية، بما يواكب استراتيجية بناء الإنسان المصري».

ووجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، على الدعم والتعاون المستمر، كما أشاد بحسن التنظيم الذي يقدمه مركز مصر للمعارض الدولية.

وشهدت الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، تكريماً لمسيرته الإبداعية الثرية في مجال رسوم كتب الأطفال، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.