الزمالك يواصل التدريبات استعدادا لمواجهة المصري بالكونفيدرالية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.



وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الجوانب الخططية خلال المران، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات، لخوض بعض الجوانب الفنية، وحرص معتمد جمال، ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران.

وواصل الثلاثي عمر جابر وعبد الله السعيد وأحمد ربيع لاعبو الفريق تدريباتهم التأهيلية على هامش المران، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.