إيقاف رئيس مغرب طنجة 6 أشهر بقرار من لجنة الأخلاقيات

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، إيقاف خالد بنطاهر رئيس نادي مغرب طنجة لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بمحتوى منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل العقوبة والغرامة

وأوضح الاتحاد المغربي في بيان رسمي أن لجنة الأخلاقيات قررت معاقبة رئيس نادي مغرب طنجة بالإيقاف لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.

وأضاف البيان أن العقوبة جاءت بسبب نشر خالد بنطاهر تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات موجهة إلى العصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفًا للضوابط الأخلاقية المعتمدة.

إنذار وغرامة بحق جمعية أنوار سيدي بنور

وفي سياق متصل، قررت لجنة الأخلاقيات توجيه إنذار رسمي إلى جمعية أنوار سيدي بنور، مع توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بسبب نشر تدوينات على صفحتها الرسمية بإحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار القرار إلى أن تلك التدوينات من شأنها الإساءة إلى سمعة جمعية اتحاد السوالم الرياضية، وهو ما استدعى تدخل لجنة الأخلاقيات وتطبيق اللوائح المنظمة.