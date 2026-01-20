قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد "تبوله" في المدرجات.. حبس وغرامة لمشجع جزائري في واقعة ملعب مولاي الحسن
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات
أمطار غير مسبوقة تضرب تونس.. فيضانات وتحذيرات رسمية من تفاقم الأوضاع
الدفاع الروسية تكشف الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 74.. فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان
معهد التخطيط ينجح في تجديد 4 "أيزو" ويحصل على مواصفتين جديدتين
البانيه ينخفض لـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم
المغرب يتسلح بالمادة 82 لسحب لقب الكان 2025 من السنغال
أول تعليق من بن غفير على هدم مكاتب الأونروا بالقدس
مكنش قصدي.. دفاع أحمد حسام ميدو يطالب بإلغاء الحكم ضد موكله في اتهامه بسب الحكم محمود البنا
أول تعليق من بريطانيا علي تصريحات ترامب بشأن قاعدة دييجو جارسيا في موريشيوس
شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. القياتي يكشف تفاصيل طقس اليوم
رياضة

المغرب يتسلح بالمادة 82 لسحب لقب الكان 2025 من السنغال

منتخب المغرب
منتخب المغرب
عبدالله هشام

قدم الاتحاد المغربي لكرة القدم ، احتجاجا لـ الكاف يطالب فيه بالحصول على كأس الأمم الأفريقية، مستندا على المادة 82 من القانون.

وتنص المادة 82 على أنه إذا انسحب فريق من المباراة لأي سبب، أو لم يحضر، أو رفض اللعب، أو غادر أرضية الملعب قبل النهاية القانونية دون إذن الحكم، يُعتبر خاسرًا ويُقصى نهائيًا من المنافسة.

ويستند الاتحاد المغربي في شكواه إلى العديد من النقاط والتي جاءت كالتالي:-

أكد الاتحاد المغربي اعتراضه خصوصًا على انسحاب أغلب اللاعبين السنغاليين من الملعب خلال المباراة.

ووفقا لتقارير، فإن الاتحاد المغربي يعتبر فائزا بقوة القانون استنادًا إلى قوانين اللعبة ولوائح الفيفا التأديبية.

وتابع الاتحاد المغربي : التصريح العلني لمدرب المنتخب السنغالي بانسحاب فريقه ورفضه مواصلة اللعب يُعدّ، من الناحية القانونية، انسحابًا صريحًا أثناء المباراة، مكتمل الأركان والآثار.

المادة 5 من قوانين لعبة كرة القدم (سلطة الحكم) تنص على أن الحكم يملك السلطة الكاملة لإيقاف أو إنهاء المباراة إذا رفض أحد الفريقين مواصلة اللعب.

وبمجرد إعلان الانسحاب، يكون الحكم ملزمًا بإنهاء المقابلة فورًا، دون انتظار أي مهلة زمنية إضافية، طالما أن قرار الانسحاب صدر بشكل واضح وصريح.

تنص المادة 31 من المدونة التأديبية للفيفا (FIFA Disciplinary Code) على أن الفريق الذي ينسحب من المباراة أو يرفض مواصلتها يُعتبر منهزمًا (Forfait)، مع ترتيب جميع الجزاءات والآثار القانونية والتنظيمية المترتبة عن ذلك.

ويشمل ذلك اعتماد نتيجة المباراة لفائدة الفريق الآخر، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على الفريق المنسحب، وفق ما تحدده الهيئات المختصة.

وبناءً على ما سبق، وطبقًا لقوانين اللعبة ولوائح الفيفا المعمول بها، فإن المنتخب المغربي يُعد فائزًا بقوة القانون، مع وجوب ترتيب جميع النتائج القانونية والتنظيمية الناتجة عن انسحاب المنتخب السنغالي، دون حاجة لأي اجتهاد أو تأويل خارج النصوص المرجعية.

منتخب المغرب أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025 السنغال منتخب السنغال

