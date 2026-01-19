الأمير مولاي رشيد يستقبل منتخب المغرب وصيف كأس الأمم الإفريقية

استقبل الأمير مولاي رشيد، اليوم الإثنين، بقصر الضيافة الملكي بالعاصمة المغربية الرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم وصيف كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٥.

وحصل منتخب المغرب على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي استضافتها المغرب، وذلك بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بهدف دون رد أمس الأحد على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

وحضر الاستقبال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، ولاعبي المنتخب، حيث التقط الجميع صورة تذكارية مع الأمير مولاي رشيد.

وقالت الجامعة المغربية لكرة القدم - في بيان لها اليوم - إن هذا الاستقبال يجسد العناية السامية للملك محمد السادس التي يوليها للشباب، وكذلك الاهتمام بقطاع الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة لمنتخب المغرب عقب انتهاء المباراة النهائية للمسابقة القارية مباشرة، لتهنئة أعضاء المنتخب بالحصول على المركز الثاني، مؤكدا أن أسود الأطلس من خلال مشوارهم المتميز في كأس أمم إفريقيا، برهنوا على أن المثابرة والجدية وروح الفريق هي السبيل لتحقيق النجاح.

