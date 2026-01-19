الاتحاد المغربي يرفع شكوى رسمية للكاف وفيفا ضد انسحاب السنغال في نهائي كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي "فيفا"، بخصوص انسحاب لاعبي منتخب السنغال بشكل مؤقت من أرض ملعب المباراة النهائية أمام المغرب، وما صاحب ذلك من أحداث؛ عقب احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي.

وأكد الاتحاد المغربي أن هذا الانسحاب المؤقت أثر بشكل كبير على سير المباراة وأداء اللاعبين، مطالبًا بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما حدث.

وأضاف البيان أن الاتحاد المغربي يُعرب عن شكره وتقديره للجماهير المغربية التي ظلت داعمة للمنتخب طوال البطولة، وحضرت بكثافة في كل مباريات الفريق، معبرًا عن فخره بالروح العالية لمشجعي المنتخب.

وخسر المنتخب المغربي، المباراة النهائية أمام السنغال بهدف دون رد، ليُتوج أسود التيرانجا باللقب للمرة الثانية في تاريخهم.