المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران
دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء
انعقاد الجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين
الاتحاد المغربي يرفع شكوى رسمية للكاف وفيفا ضد انسحاب السنغال في نهائي كأس إفريقيا

إسراء أشرف

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي "فيفا"، بخصوص انسحاب لاعبي منتخب السنغال بشكل مؤقت من أرض ملعب المباراة النهائية أمام المغرب، وما صاحب ذلك من أحداث؛ عقب احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي.

وأكد الاتحاد المغربي أن هذا الانسحاب المؤقت أثر بشكل كبير على سير المباراة وأداء اللاعبين، مطالبًا بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما حدث.

وأضاف البيان أن الاتحاد المغربي يُعرب عن شكره وتقديره للجماهير المغربية التي ظلت داعمة للمنتخب طوال البطولة، وحضرت بكثافة في كل مباريات الفريق، معبرًا عن فخره بالروح العالية لمشجعي المنتخب.

وخسر المنتخب المغربي، المباراة النهائية أمام السنغال بهدف دون رد، ليُتوج أسود التيرانجا باللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

