رياضة

5 آلاف فرنك سويسري وتحذير للاتحاد المغربي بسبب النشيد الوطني المصري

حسام الحارتي

قال عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، إن صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير المغرب أثناء عزف النشيد الوطني المصري تُعد مخالفة تستوجب عقوبة مالية قدرها 5 آلاف فرنك سويسري، إلى جانب توجيه تحذير للاتحاد المغربي لكرة القدم، خاصة أن الفريق المنافس في المباراة لا يمتلك جمهورًا. 

وأكد العمايرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أهمية أن يكون مراقب المباراة قد دوّن الواقعة في تقريره، مطالبًا اتحاد الكرة المصري بتقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتهت أحداث أول  30  دقيقة من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ونيجيريا في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. ومازال التعادل السلبي قائما.

شهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.

شهدت الدقيقة  السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمي منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم حيث شهدت الدقيقة ٢٨  محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

جاء تشكيل منتخب مصر الوطني امام نيجيريا على النحو التالي:

مصطفي شوبير فى حراسة المرمي. 

محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي. 

مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي٬-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: برايت أوساي صامويل، إيجوا أوجبو، سيمي أجايي، برونو أونيمايتشي

الوسط: رافاييل أونيديكا، موسيس سيمون، فيسايو باشيرو

الهجوم: صامويل تشوكويزي، بول أوناتشو، أكور آدامز

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
