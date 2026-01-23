أول رد من ابنة حسام حسن على الدعوي القضائية من خطيبها السابق

تجاهلت يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر، الأنباء المتداولة حول قيام خطيبها السابق، رجل أعمال، برفع دعوى قضائية ضدها، على خلفية رفضها إعادة هدايا ثمينة ومشغولات ذهبية كان قد قدمها لها خلال فترة ارتباطهما.



وظهرت يارا عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» في أحدث صورها بإطلالة كاجوال أنيقة وتسريحة شعر بسيطة، في رسالة فسرها البعض على أنها تجاهل متعمد للأزمة القانونية المثارة حولها.



وكانت الساحة القضائية قد شهدت خلال الأيام الماضية تحركًا قانونيًا أثار جدلًا واسعًا، بعد تقدم رجل أعمال بدعوى رسمية يتهم فيها يارا حسام حسن بالاستيلاء على عدد من الهدايا الفاخرة والمشغولات الذهبية التي قدمها لها أثناء فترة الخطوبة.



وأوضح المدعي في صحيفة دعواه أن تلك المقتنيات لا تندرج تحت بند الهدايا الرمزية، بل تُعد قطعًا ثمينة ذات قيمة مادية كبيرة، تم اختيارها بعناية بما يتناسب مع المستوى الاجتماعي للطرفين، مؤكدًا أن الامتناع عن ردها عقب فسخ الخطوبة يُعد مخالفة قانونية وعرفية تستوجب التدخل القضائي.