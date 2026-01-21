خالد أبو بكر: الجدال حول بقاء أو رحيل حسام حسن غير مفيد قبل كأس العالم

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ أي شخص يتحدث باسم الدولة، وخاصة المسؤولون والمدربون الرياضيون، يتحمل أمانة كبيرة، ويجب أن يكون كل كلامهم محسوبًا بعناية.

وأوضح أن تصرفات وكلمات حسام حسن وإبراهيم حسن خلال الفترة الماضية كانت بحاجة إلى متابعة دقيقة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على صورة المنتخب أمام الجمهور، معتبرًا أن الانضباط في لغة الحوار أمر أساسي، تمامًا كما يُطبق على المسؤولين الكبار في الدولة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ التركيز على الجدال حول بقاء أو رحيل حسام حسن غير مفيد، وأن الأولوية الآن هي دعم الجهاز الفني في المرحلة القادمة، مع منحهم الثقة الكاملة لقيادة الفريق نحو كأس العالم.

وأكد أن الدعم الجماعي والمؤسسي، خاصة من الاتحاد المصري لكرة القدم، يجب أن يكون واضحًا من خلال مؤتمرات إعلامية تشرح الرؤية والخطط المستقبلية، بعيدًا عن أي تدخل في الأداء الفني للجهاز الفني.

واختتم خالد أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن المعادلة لا تتعلق فقط بالمدرب، بل تشمل عناصر متعددة تؤثر على نتائج الفريق، وأن المرحلة القادمة تتطلب التوحد خلف الجهاز الفني، وتغليب الاستقرار على الجدل، لضمان أن يقدّم المنتخب أفضل تمثيل ممكن للكرة المصرية في الاستحقاقات الدولية المقبلة.