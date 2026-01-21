خالد أبو بكر: الوطن لا يقبل تجاوزات المسؤولين مهما كانت الظروف

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ بعض المراقبين والجماهير دخلوا بطولة كرة القدم بآراء مسبقة حول المدرب حسام حسن، مشيرًا إلى أن الجميع اتفق على وطنية المدرب، إلا أن بعضهم اختلف حول مستوى كفاءته، وخصوصًا فيما يتعلق بالسلوك والتصرفات داخل وخارج الملعب.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن التركيز لم يكن فقط على الخطة التدريبية أو التكتيك الفني، بل على تصرفات حسام حسن وإبراهيم حسن وتأثيرها على المنتخب بشكل عام.

وتابع، أنّ التصرفات والكلمات التي تصدر من مدرب يمثل الدولة تحمل وزنًا كبيرًا، إذ إنها تؤثر مباشرة في مزاج الشارع المصري وفي صورة الدولة أمام الشعوب الأخرى، سواء العربية أو الإفريقية.

وأكد أن كل من يتحدث باسم الدولة يتحمل أمانة كبيرة، وأن كل كلمة أو تصرف محسوب عليه، وأن المسؤول يجب أن يكون واعيًا لدوره كسفير يمثل بلده، لا مجرد فرد يتصرف بشكل شخصي.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن هذا الموقف يمثل درسًا مهمًا لكل من يتولى منصبًا عامًا، مؤكّدًا أن المسؤول، حتى لو كان مدربًا للفريق القومي، لا ينبغي أن يخطئ في تصرفاته أو كلماته، بل يجب أن يحافظ على كرامة الدولة ويمثلها بأعلى مستوى من الاحترام والانضباط، مستشهدًا بأن كل شعب له كرامته وتاريخه وحضارته، ولا يرضى بأية إهانة، وأن المسؤول عليه أن يكون القدوة في هذا السياق.