شوبير لطاهر: لاعب مؤدب ومحترم وليك رصيد عند جمهور الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بعد مشاركته أمس أمام يانج افريقيا في دوري أبطال أفريقيا .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “عايز أوجه نصيحة لـ طاهر محمد طاهر بعد مشاركته أمام يانج أفريكانز، أتمنى إنك تمسك في الفرصة بإيدك وسنانك، خاصة إنك لاعب مؤدب ومحترم وليك رصيد عند جمهور الأهلي، مهم جدا إنك تثبت نفسك الفترة الجاية ”.

وتعادل الأهلي مع مستضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس، السبت، على ملعب أماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي بعد غد الموافق 3 فبراير، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.



