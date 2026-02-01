ناقد رياضي: فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه أثّر على غرفة ملابس الأهلي

كشف الناقد الرياضي والإعلامي أحمد جلال، تصريحات محمد مجدي أفشة، لاعب وسط النادي الأهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أفشة": فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه، واللاعبين الآخرين، أثر على غرفة ملابس الأهلي".



أكد نجم الأهلي السابق محمد مجدي أفشة أنه صاحب قرار الرحيل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، مشددًا على أن الاتحاد نادٍ عريق وكبير، وجماهيره تحب كرة القدم.

وأضاف أفشة، خلال ظهوره ضيفًا في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على قناة MBC مصر 2، أنه يحب اللعب تحت الضغط، ولذلك قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري. وعلى الجانب الآخر، قال إن الأهلي كان يرفض رحيله، لكن قرار الإعارة كان قراره الشخصي، مؤكدًا أنه هو من قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري من أجل المشاركة بانتظام، نظرًا لعدم انتظامه في اللعب خلال الموسم الماضي.