قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
استعدادا لعودة الدراسة السبت.. تدريب معلمي وموجهي"الانجليزي" على مناهج الترم الثاني
محمود جهاد بين البيع والإعارة .. خطة الزمالك لإعادة ترتيب القائمة
ناقد رياضي: فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه أثّر على غرفة ملابس الأهلي
زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور
رجل أعمال روسي يصنف كثاني أكبر دافع ضرائب في بريطانيا لعام 2025
أول تعليق من القارئ محمد أبو ليلة بشأن فيديو مشاجرة سرادق العزاء
ريال مدريد يُواجه رايو فاليكانو في الجولة الثانية والعشرين للليجا
بعد سنوات من القطيعة.. السفيرة الأمريكية تعود إلى فنزويلا
الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه أثّر على غرفة ملابس الأهلي

الأهلي
الأهلي
علا محمد

كشف الناقد الرياضي والإعلامي أحمد جلال، تصريحات محمد مجدي أفشة، لاعب وسط النادي الأهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب أفشة": فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه، واللاعبين الآخرين، أثر على غرفة ملابس الأهلي".


أكد نجم الأهلي السابق محمد مجدي أفشة أنه صاحب قرار الرحيل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، مشددًا على أن الاتحاد نادٍ عريق وكبير، وجماهيره تحب كرة القدم.

وأضاف أفشة، خلال ظهوره ضيفًا في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على قناة MBC مصر 2، أنه يحب اللعب تحت الضغط، ولذلك قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري. وعلى الجانب الآخر، قال إن الأهلي كان يرفض رحيله، لكن قرار الإعارة كان قراره الشخصي، مؤكدًا أنه هو من قرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري من أجل المشاركة بانتظام، نظرًا لعدم انتظامه في اللعب خلال الموسم الماضي.

الناقد الرياضي والإعلامي أحمد جلال أحمد جلال محمد مجدي أفشة أفشة الأهلي لاعب وسط النادي الأهلي زيزو تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

كامويش

والعة.. تعليق ناري من عمرو الدردير علي صفقة كامويش مع الأهلي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

ترشيحاتنا

قطار

مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام قطار بهما بأسيوط

المتهمين

القبض على المتهمين بإلقاء مادة حارقة تجاه سيدة بالشرقية

حريق صورة ارشيفية

الحماية المدنية تسيطر على حريق بوحدة سكنية بمنطقة حرفيين الزهور وتنقذ السكان

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

فيديو

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد